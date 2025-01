Renault : les ventes en progression en 2024 grâce aux hybrides

Dans un marché européen ralenti, la marque française a vendu 2,3 millions de véhicules en 2024, soit une progression deux fois plus rapide que le marché.

En 2024, les ventes du groupe français ont progressé de 1,3% dans le monde, avec 2,3 millions de véhicules vendus en 2024, a annoncé le constructeur ce jeudi. Avec l'arrivée de nouveaux modèles comme la Renault 5 électrique ou encore le nouveau Dacia Duster, l'année 2024 a confirmé le succès de la deuxième phase de la "Renaulution", a expliqué Fabrice Cambolive, directeur de la marque, lors d'une conférence de presse. Lancé par Luca de Meo, patron du groupe, ce plan stratégique a pour objectif de relancer la croissance de la marque.

Deux fois plus vite que le reste du marché

Alors que le marché européen, où le groupe réalise plus de deux tiers de ses ventes, est au ralenti, Renault progresse deux fois plus vite (+3,5%) que le marché. Le Dacia Sandero reste le modèle le plus vendu et Dacia (+2,7% en 2024) a bien l'intention d'accélérer, avec le modèle familial Bigster. Cependant, hors Europe, le groupe recule avec des "variations très liées aux plans produits et situations géopolitiques de chaque pays", a expliqué Fabrice Cambolive. En cause, la dévaluation du peso argentin ou encore l'arrivée des concurrents très agressifs au Mexique. Cependant, l'arrivée de nouveaux modèles de SUV devrait permettre de relancer les ventes au premier semestre 2025. Les chiffres du marché européen confirment le virage entamé par Renault vers les motorisations hybrides, qui représentent désormais un quart (25,5%) des ventes du groupes, après une progression de 45% en 2024.

"Une solution durable"

Selon Fabrice Cambolive, l'hybride est "le meilleur compromis" pour des clients qui "souhaitent une solution durable", grâce à un petit moteur et une batterie électrique que l'on ne branche pas et qui permet de rouler quelques kilomètres sans brûler d'essence. "C'est l'antichambre du passage à l'électrique", a-t-il souligné. Après les SUV, l'hybride arrive sur des plus petits modèles comme le SUV Captur ou la Clio, et pourrait progresser dans les pays qui hésitent encore face à l'électrique, comme l'Italie ou l'Espagne. Renault se place deuxième dans les ventes d'hybrides en Europe, derrière Toyota, pionnier de la technologie.

Mais Volkswagen et Stellantis, numéros 1 et 2 du marché européen, devraient renforcer leur offre de modèles hybrides dans les mois à venir. En 2024, les modèles électriques n'ont représenté que 9% des ventes sur l'année, même si l'arrivée de la Renault 5 a porté ce chiffre à 12% au dernier trimestre. "Il faut rester confiant, garder le cap sur la durée", a souligné le directeur de Renault. Depuis le 1er janvier, de nouvelles normes européennes d'émissions de CO2 (CAFE) plus sévères, forcent les constructeurs à vendre plus d'électriques, sous peine de lourdes amendes. Stellantis s'est allié avec Tesla et Mercedes avec Volvo pour éviter des dépassements, mais Renault et Volkswagen n'ont pas encore d'alliance. "Renault a toute l'offre pour faire les objectifs CAFE […] mais on ne mesure pas le niveau de la demande, d'où nos demandes vis-à-vis de la Commission européenne", a souligné Fabrice Cambolive.