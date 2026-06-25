Renault annonce 800 départs volontaires d'ingénieurs en France d'ici à 2027 pour faire face à la concurrence chinoise

Le constructeur automobile engage une réorganisation de son pôle ingénierie pour renforcer sa compétitivité face à la montée des constructeurs chinois.

Renault a annoncé, mercredi 24 juin, un plan de départs volontaires en France concernant 800 ingénieurs, essentiellement en Ile-de-France, dans le cadre d'une réorganisation de son pôle ingénierie destinée à faire face à la concurrence chinoise. Sur les 5 500 ingénieurs que compte le groupe en France, ces 800 départs auront lieu d'ici à "fin 2027", a fait savoir le constructeur lors d'un point presse téléphonique mercredi soir. En parallèle, il prévoit le recrutement en CDI de 150 à 200 nouveaux ingénieurs, principalement dans les domaines du logiciel et de l'électrification.

Objectif : renforcer la compétitivité face à la Chine

La réorganisation, présentée aux partenaires sociaux dans la journée, vise à "simplifier" l'organisation et à moins fragmenter les fonctions pour gagner en "vitesse d'exécution". "Les constructeurs chinois sont en train d'augmenter significativement leurs parts de marché en Europe : c'était moins de 3% en 2024, c'est 8,8% à la fin du mois de mai", a souligné le responsable mondial des technologies du groupe, Philippe Brunet. "Ces parts de marché s'expliquent par des produits avec des contenus technologiques significatifs et des coûts aussi très compétitifs (...). Nous, on doit être capables d'être compétitifs par rapport à cela", a-t-il ajouté.

Pour accompagner cette transformation, Renault prévoit un plan de formation de 200 000 heures destiné à faire monter ses ingénieurs en compétences, ainsi que des mobilités internes. Le groupe avait confirmé en avril son intention de réduire de 15% à 20% le nombre de postes d'ingénierie dans ses effectifs mondiaux, selon une information d'Ouest-France. Il compte actuellement 11 000 ingénieurs dans le monde, dont la moitié en France, sur un effectif total de 100 000 personnes.