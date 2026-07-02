KNDS, fabricant du canon Caesar, suspend son entrée en Bourse

Le groupe franco-allemand reporte son entrée en Bourse en raison de la volatilité du secteur européen de la défense.

Le groupe franco-allemand KNDS, au cœur du projet de char du futur MGCS (Main Ground Combat System), a annoncé mercredi soir, dans un communiqué, repousser son entrée en Bourse en attendant "le retour de conditions de marché plus favorables" face à la "volatilité du secteur européen de la défense". L'opération, qui devait valoriser KNDS entre 15 et 18 milliards d'euros, est ainsi suspendue.

Une opération majeure suspendue

Cette opération, annoncée il y a une semaine, devait être l'une des plus importantes introductions en Bourse récentes dans la défense européenne, avec une cotation prévue à Paris et Francfort et une valorisation entre 15 et 18 milliards d'euros, selon Bloomberg. L'entreprise ne prévoyait d'introduire que 20% de son capital sur le marché et le prix de cession de l'action, qui a fait encore l'objet "d'intenses discussions", selon Jean-Paul Alary, directeur général du groupe, n'avait pas été révélé mais une opération en juillet avait été évoquée.

KNDS précise avoir franchi la plupart des étapes pour une introduction en Bourse et être engagée dans des discussions sérieuses avec des investisseurs qui "confirment qu’ils partagent la vision de KNDS sur son positionnement différencié dans l’industrie". Selon le Financial Times, le groupe peinait à convaincre ses investisseurs de soutenir un prix d’introduction en Bourse qui aurait porté la valorisation à plus de 12 milliards d’euros.

Créé en 2015 par la fusion du groupe français Nexter, alors détenu par l'Etat français, et de l'allemand KMW (Krauss-Maffei Wegmann), propriété de la famille Bode-Wegmann, KNDS est l'un des acteurs clés de l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine (General Dynamics/GDLS).

L’annonce de son introduction en Bourse était intervenue deux jours après celle d’un accord entre Paris et Berlin sur la gouvernance paritaire de cette entreprise qui fournit des chars, des véhicules blindés de transport de troupes, des canons Caesar, très prisés en Ukraine, ainsi que des ponts portables et des véhicules robotisés.

Perspectives et priorités maintenues

"KNDS et ses actionnaires continueront de surveiller de près les conditions de marché et se tiennent prêts à reprendre leur processus d’introduction en Bourse quand les conditions de marché le permettront", a indiqué l’entreprise dans un communiqué. "KNDS et ses actionnaires restent complètement alignés sur leurs priorités : satisfaire ses clients, étendre sa présence en Europe et accélérer le développement de solutions innovantes (...) qui renforceront les capacités de défense européennes", ajoute l’entreprise.