Samsung prévoit un bénéfice d'exploitation multiplié par 19 au deuxième trimestre 2026, porté par la demande mondiale de semi-conducteurs pour l'IA

Le géant sud-coréen anticipe un résultat d'exploitation record, mais son action chute à Séoul, sur fond d'incertitudes concernant la pérennité de la demande de puces pour l'intelligence artificielle.

Le groupe Samsung Electronics a annoncé mardi prévoir un bénéfice d'exploitation multiplié par 19 au deuxième trimestre 2026, porté par l’envolée de la demande mondiale de semi-conducteurs destinés à l’intelligence artificielle (IA). Ce résultat, qui s’annonce comme le plus important de l’histoire du groupe, contraste avec la réaction négative de la Bourse de Séoul et suscite des interrogations sur la durée de ce boom.

Un bénéfice historique, tiré par l’IA

Le bénéfice d'exploitation du géant sud-coréen Samsung Electronics a été multiplié par 19 au deuxième trimestre 2026. Le résultat d'exploitation attendu pour la période d'avril à juin s'élève à environ 89 400 milliards de wons (51 milliards d'euros), soit une hausse de 1 810,3% sur un an. Il s’agit du plus gros résultat de son histoire. Le chiffre d'affaires trimestriel de Samsung est prévu en hausse de 129% sur un an à 171 000 milliards de wons (98 milliards d'euros).

Cette estimation dépasse de 6,2% les prévisions du marché et marque un nouveau record trimestriel, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Les chiffres définitifs seront publiés à la fin du mois.

La forte demande mondiale pour les puces mémoire avancées utilisées dans les centres de données d'IA est une manne pour les grands fabricants sud-coréens, qui enchaînent les profits record et stimulent la croissance économique de leur pays. Pour donner la priorité au lucratif secteur de l'IA, les fabricants de semi-conducteurs réduisent leur production de puces moins sophistiquées utilisées dans l'électronique grand public, comme les téléphones et les ordinateurs portables, ce qui fait grimper les prix des appareils.

L'annonce des résultats préliminaires n'a paradoxalement pas été saluée à la Bourse de Séoul, où le titre Samsung plongeait de 7% en fin de matinée mardi, sur un marché en forte baisse.

La grande question, pour la suite, est de savoir "combien de temps la demande de mémoire va durer. La demande est essentiellement assurée jusqu'à l'année prochaine, mais au-delà, personne ne sait vraiment", a poursuivi le professeur Kim Dae-jong.

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé le 29 juin un plan public-privé colossal, équivalant à plus de 1000 milliards d'euros au total sur dix ans, pour construire des usines de semi-conducteurs avancés et des centres de données pour l'IA. Dans ce cadre, 800 000 milliards de wons (455 milliards d'euros) doivent aller à la construction de quatre nouvelles usines par Samsung Electronics et son rival et compatriote SK hynix dans la région relativement peu développée du sud-ouest de la Corée.

L'essor des semi-conducteurs pour l'IA en Corée du Sud alimente également le débat sur la façon d'utiliser les recettes fiscales exceptionnelles provenant des entreprises du secteur. Kim Yong-beom, le secrétaire principal à la politique du président sud-coréen Lee Jae Myung, a proposé d'utiliser ces recettes pour soutenir les start-up lancées par des jeunes, financer des programmes de revenu de base pour les communautés rurales et de pêcheurs, et aider les artistes.

Les emplois chez Samsung et SK hynix garantissent désormais "un coup de pouce sur le marché du mariage", a rapporté l'agence Yonhap, citant une hausse des "indices de désirabilité" de ces emplois établis par l'agence de rencontres Sunoo.