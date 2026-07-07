Le gouvernement nomme Olivier Tainturier pour coordonner 150 projets industriels stratégiques "Notre-Dame"

Cette nomination vise à appliquer la méthode de simplification inspirée de la reconstruction de Notre-Dame à 150 chantiers de réindustrialisation.

Le gouvernement a nommé un "coordonnateur" des projets industriels dits "Notre-Dame", afin d'"accélérer les investissements industriels", a annoncé mardi le ministère de l'Industrie. Cette décision s'inscrit dans la continuité du plan de réindustrialisation dévoilé en avril par Emmanuel Macron, dans l'Allier : le président y avait présenté 150 projets stratégiques en s'appuyant sur l'exemple de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, érigée en modèle de simplification et d'accélération des procédures. Ce baromètre de la réindustrialisation est au plus bas : la Direction générale des entreprises n'a recensé que 19 ouvertures ou agrandissements d'usines en 2025, contre 88 en 2024.

Olivier Tainturier, un profil expérimenté

Pour coordonner ces projets, le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin, a nommé Olivier Tainturier, administrateur de l'Etat et juriste de formation. Ce dernier a occupé plusieurs postes de sous-préfet, en dernier lieu à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), territoire où le ministre a exercé ses mandats électoraux avant son entrée au gouvernement.

Olivier Tainturier sera chargé d'aller à la rencontre des acteurs sur l'ensemble du territoire pour accélérer la réalisation des 150 chantiers. Selon le ministère, il "aura vocation à aller à la rencontre des porteurs de projets, des préfets, des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des acteurs industriels, en lien avec la Direction générale des entreprises, les autres ministères et les services locaux de l'Etat". Sa mission : "identifier concrètement les points de blocage, accélérer leur résolution et garantir un suivi opérationnel au plus près des réalités locales". Il exercera ses fonctions "sous l'autorité de Sébastien Martin", pour "transformer rapidement les décisions en réalisations concrètes".

Ces 150 projets doivent appliquer la "méthode Notre-Dame" : reproduire, à l'échelle de la réindustrialisation, la logique de chantier coordonné qui a permis de rebâtir la cathédrale en un temps record, avec des jalons fixes, un suivi individuel des sites et une levée des obstacles sur le terrain.