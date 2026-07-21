Donald Trump réduit l'ampleur des droits de douane sur l'aluminium

Le président américain assouplit les surtaxes pour inciter les industriels à relocaliser leur production d'aluminium aux Etats-Unis, face à une production nationale jugée insuffisante.

Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret réduisant l'ampleur des droits de douane imposés sur l'aluminium du fait de la production "toujours insuffisante" de ce métal sur le sol américain, malgré un "renforcement de l'industrie" dans le pays.

Si une entreprise s'engage à construire une usine aux Etats-Unis, elle pourra bénéficier d'une surtaxe réduite de moitié sur la quantité d'aluminium qu'elle fera entrer dans le pays et correspondant à la production envisagée pour la future installation. L'aluminium importé est actuellement visé par une surtaxe de 50% en général.

Dans le même temps, l'entreprise devra démontrer régulièrement l'état d'avancement de son projet de relocalisation si elle souhaite continuer à bénéficier de ce taux réduit, en fournissant un rapport régulier au département du Commerce. Si le ministère venait à considérer que l'entreprise n'avait pas rempli ses engagements, il serait "autorisé à abroger les avantages accordés".

Un contexte de production nationale insuffisante

Selon le décret, Donald Trump a suivi la recommandation de son secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, pour qui "la production domestique et l'approvisionnement en aluminium primaire, essentiels à l'économie américaine, sont toujours insuffisants". "De son point de vue, il est important de modifier le régime de droits de douane sur l'aluminium de manière à encourager progressivement, de manière effective, la production domestique d'aluminium primaire".

Comme les autres droits de douane sectoriels, il n'a pas été annulé par la décision de la Cour suprême en février dernier, la plus haute juridiction du pays ne s'étant prononcé que sur les droits de douane imposés à l'ensemble des produits entrant dans le pays.

Il s'agit de la deuxième modification apportée par Donald Trump au régime des droits de douane imposés à l'aluminium. Début avril, un autre décret avait déjà déterminé que les produits finis contenant une part significative d'acier, d'aluminium ou de cuivre soient taxés à 25% de leur valeur totale, et non plus à 50% sur la proportion de métaux qu'ils contenaient, un changement qui vise surtout à simplifier la perception de ces droits de douane.