Le groupe aéronautique anticipe une forte progression de sa rentabilité opérationnelle à l'horizon 2029 et confirme un programme de rachat d'actions.

Airbus prévoit d'accroître nettement sa rentabilité d'ici à 2029, tablant sur un bénéfice avant intérêts et impôts ajusté d'environ trois quarts supérieur à son niveau de 2025. Le groupe a annoncé mardi qu'il organiserait une présentation de perspectives de moyen terme à 16h30 GMT, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.

Selon les prévisions communiquées par Airbus, l'Ebit ajusté, qui avait été de 7,1 milliards d'euros en 2025, devrait atteindre 12 à 13 milliards d'euros en 2029. "Notre trajectoire alimente notre croissance rentable, créant de la valeur pour nos clients, salariés, partenaires et actionnaires, tandis que nous continuons à être en pointe dans une aérospatiale durable", a commenté le directeur général Guillaume Faury, cité dans un communiqué.

Le groupe a précisé que ses prévisions pour 2026 resteraient inchangées.

Programme de rachat d'actions confirmé

La direction doit lors de cette présentation réaffirmer l'objectif d'un rachat d'actions, jusqu'à 5 milliards d'euros en trois ans, montant autorisé par son conseil d'administration.

Alors que les commandes sont portées par une conjoncture favorable aussi bien dans l'aéronautique civile que militaire, Airbus a pour premier défi d'accélérer sa production. Il y parvient dans les avions de ligne, ayant livré 351 appareils au premier semestre, soit 15% de plus que sur la même période de 2025.