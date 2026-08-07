Les Etats-Unis imposent de nouveaux droits de douane sur le silicium polycristallin

Washington veut renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale face à la domination chinoise sur ce composant stratégique.

Les Etats-Unis ont annoncé l’imposition de nouveaux droits de douane sur le silicium polycristallin et ses dérivés, utilisés pour les semi-conducteurs et panneaux solaires. Selon le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, ces nouveaux droits de douane permettront de rapatrier aux Etats-Unis une production aujourd’hui dominée par la Chine.

"Nous fabriquons les produits ici mais nous avons également besoin d'amener la chaîne d'approvisionnement. Nous mettons en place des droits de douane afin d'envoyer un signal pour construire ici. Notre industrie en la matière est trop restreinte", a expliqué Howard Lutnick depuis la Maison-Blanche, en présence de Donald Trump.

Le gouvernement américain met également en place un prix plancher pour le silicium polycristallin importé.

Enquête fondée sur la sécurité nationale

Le gouvernement américain avait lancé il y a un an une enquête en se basant sur une loi de 1962 qui lui permet de protéger un secteur d'activité s'il estime que les importations représentent un risque pour la sécurité nationale. L'enquête sur le polysilicium a ainsi été menée en vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962.

Ces mesures pourraient profiter aux producteurs nationaux, mais entraîner une hausse des coûts pour les développeurs solaires et les acheteurs de puces, qui dépendent du silicium polycristallin pour leurs activités.