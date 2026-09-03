Les agriculteurs veulent augmenter leurs prix pour compenser la chute de 8% de leur production

Face à une baisse de la production agricole, les professionnels souhaitent avancer les négociations tarifaires avec la grande distribution, qui juge la démarche prématurée.

Selon le ministère de l'Economie, l'ensemble de la production agricole française pourrait chuter de 8% cette année. Les prix de vente ont été fixés avant l'été, ce qui pousse certains producteurs et agriculteurs à anticiper les négociations avec la grande distribution, normalement prévues le 1er décembre.

Une chute de la production généralisée

Sur le terrain, les conséquences de la sécheresse se font sentir dans toutes les filières. Guillaume Perret, éleveur laitier, témoigne d’un été exceptionnellement difficile : pendant des semaines, parfois sous 40 degrés, il a vu ses 75 vaches souffrir de la chaleur. "On les voyait entre guillemets pomper, c’est-à-dire respirer de plus en plus fort, prendre sur leurs réserves et tirer la langue en souffrant de la chaleur", partage l’agriculteur. La production de lait de son élevage est passée d’une moyenne de 26 à 27 litres à 22, 23 sur la période vraiment de forte chaleur, soit une perte de 10 à 15% de production.

Dans une usine de jus de pommes, la production est inférieure de 2 000 tonnes à celle de l’an dernier et les fruits sont plus petits. Malgré cette baisse de volume, les coûts de production restent stables, notamment en raison de l’embauche de saisonniers nécessaires pour assurer la transformation des fruits. Vincent de la Marandais, directeur industriel boissons Agrial, explique : "On doit accueillir les pommes 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc pour ce faire, on embauche des saisonniers. Ces saisonniers, qu’il y ait beaucoup ou peu de pommes, on va les avoir."

Certains producteurs et agriculteurs souhaitent anticiper les négociations avec la grande distribution, normalement prévues le 1er décembre. Jean-Luc Duval, président de la Coopération agricole, déclare sur France 2 : "On va aller voir nos clients et leur dire qu’il faut qu’on discute peut-être d’augmentation de prix, de quelques centimes, pour nous aider à passer l’orage. Enfin, à passer l’orage, c’est la canicule, mais à passer la période qui s’offre à nous."

La grande distribution estime que rouvrir des négociations aujourd'hui serait prématuré, faute de bilan chiffré définitif.

Le réchauffement climatique augmente la durée, la fréquence et l'intensité des épisodes de sécheresse en France. Le coût socio-économique de la sécheresse de 2022 en France est estimé à plus de 5,6 milliards d'euros, dont 0,9 milliard pour la perte de production agricole.