Le conseil d'administration de TotalEnergies propose de renouveler le mandat de Patrick Pouyanné comme PDG

La direction du groupe pétrolier mise sur la continuité stratégique, soumettant le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné au vote des actionnaires en mai 2027.

Le conseil d'administration de TotalEnergies a approuvé à l'unanimité le renouvellement du mandat de son président-directeur général (PDG) Patrick Pouyanné, qui sera soumis au vote des actionnaires en mai 2027. "Sur proposition du Comité de gouvernance et d'éthique, il a donc décidé à l'unanimité que sera proposé à l'Assemblée Générale de mai 2027 le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Ce choix du conseil d’administration intervient quelques mois après une modification notable des règles internes du groupe. En mai, l’assemblée générale de TotalEnergies avait approuvé à près de 98% le relèvement des limites d’âge statutaires de ses dirigeants : de 70 à 75 ans pour le président et de 67 à 70 ans pour le directeur général.

Le conseil d'administration souhaite que Patrick Pouyanné poursuive le déploiement de la stratégie de TotalEnergies, articulée autour de deux activités principales, Oil & Gas et Integrated Power. Selon le communiqué du groupe, la décision de renouvellement reflète la pertinence de la stratégie mise en œuvre par Patrick Pouyanné.

Continuité stratégique face aux défis du secteur

Le conseil d'administration a jugé "hautement souhaitable que Patrick Pouyanné, président-directeur général, poursuive le déploiement de cette stratégie à la tête de l'entreprise". Sous sa direction, TotalEnergies a poursuivi le développement de projets éoliens et solaires, tout en cédant des participations minoritaires pour réinvestir dans des actifs gaziers.

Outre le mandat de Patrick Pouyanné, celui de Jacques Aschenbroich, administrateur référent indépendant, verra également son renouvellement proposé lors de la prochaine assemblée générale.