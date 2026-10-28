Stellantis compense la baisse en Amérique du Nord par une hausse en Europe

Le groupe automobile compense le recul du marché nord-américain par une progression en Europe et confirme ses objectifs financiers pour 2026.

Au troisième trimestre, Stellantis, maison mère de Peugeot, Fiat et Chrysler, a enregistré un chiffre d'affaires de 37,6 milliards d'euros, en hausse de 1% sur un an. L'augmentation des volumes en Europe compense la baisse observée en Amérique du Nord, marché traditionnellement clé pour le groupe automobile.

Forte réduction de la perte nette

Le groupe, qui compte 14 marques, a aussi diminué de 90% sa perte nette trimestrielle. Celle-ci avait été alourdie l'an dernier par d'importantes charges exceptionnelles, dues à l'ajustement de sa stratégie d'électrification. Sur les neuf premiers mois de l'année, son bénéfice net atteint 217 millions d'euros. Il s'élevait, sur la même période en 2025, à une perte nette de 6,8 milliards d'euros.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l'année 2026, d'après un communiqué diffusé mercredi. Le directeur général Antonio Filosa, cité dans le communiqué, affirme que le groupe est "en bonne voie pour mettre en œuvre au moins 40% de gains d'efficacité annuels, d'un montant total de 6 milliards d'euros, d'ici la fin de l'année. En conséquence, nous réaffirmons nos perspectives financières pour 2026".