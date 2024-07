Une saison de résultats cruciale pour les 7 Magnifiques de Wall Street

Alors que des signes de faiblesse émergent, les performances des entreprises comme Alphabet, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Apple et Nvidia sont scrutées de près.

Le mois de juillet a révélé des signes de faiblesse pour les géants de la technologie à Wall Street. Les performances d'Alphabet, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Apple et Nvidia seront déterminantes pour la suite. Après des mois de records, la saison des résultats qui commence suscite de grandes attentes et de nombreux questionnements.

Les Sept Magnifiques sous pression

Depuis le début de l'année, les géants de la technologie, surnommés les Sept Magnifiques, ont porté Wall Street vers de nouveaux sommets. Cependant, les récentes baisses de valorisation de ces entreprises indiquent une possible fatigue des investisseurs.

En dix jours, les Sept Magnifiques ont cédé 8,43 % et Nvidia, devenue première capitalisation mondiale le mois dernier, a perdu plus de 400 milliards de dollars de valorisation. Sur les trois séances qui ont suivi son dernier record du 16 juillet, le S&P 500 a cédé 2,86 %, et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de près de 5 % entre le 10 et le 19 juillet, réalisant ensuite sa plus mauvaise séance en près de deux ans (-3,69 %, le 24 juillet).

Cette correction montre une lassitude croissante autour de la Tech. Après six mois de course effrénée alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle, les investisseurs ont besoin de souffler. Ils temporisent, attendant de voir l'état des géants du secteur à mi-année. Des interrogations émergent sur la transition de la construction de l'infrastructure IA à l'application concrète de celle-ci.

Résultats et perspectives des géants technologiques

Le début d'une période intense pour Wall Street à commencé avec Alphabet et Tesla, ayant créaient une onde de choc sur les marchés financiers. Tesla a révélé une baisse de 45 % de son bénéfice net, entraînant une chute de 12,33 % de son action. Alphabet, malgré des bénéfices de 24 milliards de dollars, a suscité des inquiétudes en raison de ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle, entraînant une baisse de 5,03 % de son action.

Suivront Microsoft, Meta, Amazon et Apple, puis Nvidia en août. En tout, près des deux tiers des entreprises du S&P 500 et un tiers de celles du Nasdaq publieront leurs résultats d'ici début août.

Les résultats des principaux fabricants de semi-conducteurs seront également particulièrement scrutés. Les récentes performances d'ASML ont déçu, malgré des ventes solides, ce qui a entraîné une chute importante de son cours de bourse. Les résultats à venir d'AMD, Qualcomm, ARM et Intel seront déterminants.

Les petites capitalisations en embuscade

Les récentes fluctuations des grandes entreprises technologiques ont profité aux petites capitalisations, largement boudées au cours des derniers mois. Le Russel 2000, leur indice principal à Wall Street, a pris 12 % en cinq séances pendant que le Nasdaq et le S&P 500 cédaient du terrain.

L'heure est pour l'instant à l'optimisme chez les investisseurs qui s'attendent dans l'ensemble, à de bonnes performances des Sept Magnifiques. Mais un autre élément perturbateur pourrait s'inviter dans l'équation, avec la publication ce jeudi 25 juillet des chiffres de la croissance américaine au deuxième trimestre. "Cela confirmera (ou non) si l'atterrissage en douceur [de l'économie américaine, NDLR] est toujours d'actualité", commente John Plassard chez Mirabaud, relayé par Les Echos.