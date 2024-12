Les polices française et néerlandaise démantèlent une "messagerie chiffrée créée par des criminels pour des criminels"

L'enquête a permis d'identifier 8000 utilisateurs de cette messagerie utilisée par des réseaux de trafic d'armes, de stupéfiants et de blanchiment d'argent.

"Une équipe d'enquêteurs impliquant les autorités françaises et néerlandaises a démantelé un service de messagerie chiffrée sophistiqué, Matrix", ont annoncé Europol et Eurojust, ce mardi 3 décembre, dans un communiqué. Les agences européennes de coopération policière et judiciaire se sont réjouies de l'aboutissement d'une enquête qui s'était déroulée dans quatre pays européens : la France, l'Espagne, l'Allemagne et la Lituanie.

Trois personnes ont été interpellées ce mardi dans le cadre de l'opération, une à Paris, les deux autres en Espagne. Une villa a également été saisie en Espagne, ainsi que quatre véhicules de luxe, 145.000 euros en numéraire et 500.000 euros en cryptomonnaies, détaille la commissaire Julie Benoit, cheffe des enquêtes cyber de l'Office anti-cybercriminalité (Ofac), citée par l'AFP. Celle-ci parle de Matrix comme d'une "messagerie chiffrée créée par des criminels pour des criminels".

2,3 millions de messages interceptés

La commissaire ajoute que "970 téléphones équipés de la solution Matrix ont été également découverts" et qu'"une quarantaine de serveurs, principalement basés en France et en Allemagne, ont été mis hors service". L'enquête a permis d'identifier 8000 utilisateurs de Matrix, grâce à l'interception de plus de 2,3 millions de messages en 33 langues différentes.

La messagerie chiffrée "a été découverte pour la première fois par les autorités néerlandaises sur le téléphone d'un homme condamné pour le meurtre d'un journaliste néerlandais en 2021", précisent Europol et Eurojust dans leur communiqué, ajoutant qu'"il est vite apparu que l'infrastructure de cette plateforme était techniquement plus complexe que les plateformes précédentes telles que Sky ECC et EncroChat". La messagerie EncroChat avait été infiltrée par les polices européennes en 2020, son équivalente, Sky ECC, un an plus tard.