Le français Ouihelp lève 30 millions pour sa solution d'aide à domicile

Positionné dans la silver economy, la société accueille deux nouveaux actionnaires en plus de XAnge qui remet au pot. Objectif : l'embauche de 300 personnes et le développement de l'offre.

Créé en 2016 par Pierre-Emmanuel Bercegeay, Victor Sebag et Bastien Gandouet, le français Ouihelp, une entreprise d'aide à la personne, annonce 25 mai avoir levé 30 millions d'euros. Elle compte aujourd'hui 180 salariés, collabore avec 800 auxiliaires de vie et fournit en moyenne 100 000 heures d'accompagnement par mois à 2 000 familles dans 30 villes de France. Elle réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros par an. L'entreprise avait déjà récolté 8 millions d'euros entre 2016 et 2018.

Pour cette levée de fonds, les sociétés d'investissement Creadev et de capital-risque Future Positive Capital, se joignent à XAnge, un fonds d'investissement qui soutient Ouihelp depuis ses débuts. Ce nouveau financement permettra à l'entreprise de recruter 300 salariés supplémentaires dans les 24 prochains mois et de se déployer partout en France d'ici 2026. De nouveaux services seront proposés et davantage de technologie sera intégrée afin d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée (logistique, administratif) pour se concentrer sur l'accompagnement des familles.

Ouihelp propose des services de prise en charge des personnes âgées et/ ou dépendantes afin de leur permettre de rester chez elles tout en recevant le traitement adapté. Selon Pierre-Emmanuel Bercegeay, le co-fondateur, "les personnes âgées ont toujours voulu éviter l'ehpad". La pandémie du Covid 19 a renforcé l'importance des services à domicile car contrairement aux lieux collectifs les personnes avaient moins de risque d'être contaminé chez elles. "A la volonté de rester chez soi s'ajoute un impératif économique", précise Pierre-Emmanuel Bercegeay : la prise en charge des personnes âgées et/ou dépendantes coûte chère à la société et les traitements délivrés ne sont pas toujours adaptés. Selon lui, l'Etat devrait diriger ses mesures à destination du grand âge vers l'aide à domicile car la vague démographique qui arrive risque de "casser le système de santé actuel".