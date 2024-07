Amazon révolutionne le marché des crédits carbone avec la norme Abacus

En introduisant une nouvelle norme de vérification des crédits carbone, Amazon vise à renforcer la fiabilité des projets de reforestation et agroforesterie.

Amazon, déterminé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, prend une nouvelle direction audacieuse avec le lancement d'Abacus. L'entreprise promet une transparence et une rigueur inédite dans la vérification des projets de reforestation et d'agroforesterie. En visant à surpasser les normes actuelles, cette initiative suscite à la fois admiration et critiques, reflétant les enjeux complexes et les débats animés autour de la compensation carbone.

L'origine d'Abacus et ses objectifs

Amazon, cherchant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, a lancé Abacus, un cadre pour vérifier la qualité des crédits carbone en reforestation et agroforesterie. Cette initiative, développée avec le registre carbone Verra, vise à dépasser les normes actuelles, comme celles de l'Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).

Jamey Mulligan, responsable de la neutralisation carbone chez Amazon, affirme à Reuters : "Nous voulons garantir que chaque investissement en crédits ait un impact réel, quantifié de manière conservatrice et vérifiée sur les émissions".

Réactions et critiques

Cependant, cette initiative suscite des critiques. Pedro Martins Barata, co-président du panel d'experts de l'ICVCM, exprime ses inquiétudes à Reuters : "On se retrouvera à nouveau dans une situation confuse sur le marché, où chaque groupe d'entreprises soutiendra ses propres normes, prétendant qu'elles sont de qualité particulière". Cette fragmentation pourrait réduire l'efficacité globale des efforts de compensation carbone.

Kelley Kizzier quant à elle, directrice des actions corporatives au Bezos Earth Fund et membre du conseil de l'ICVCM, défend Abacus. Elle affirme que cette norme est complémentaire plutôt que concurrente, et qu'il y a de la place pour de nombreux acteurs dans ce domaine.

Impact potentiel sur le marché des crédits carbone

Le marché des crédits carbone volontaire, évalué à 2 milliards de dollars, est freiné par des préoccupations concernant la fiabilité et la durabilité des projets de compensation. Amazon espère donc remédier à cela avec la norme Abacus, visant à améliorer la qualité et la transparence des crédits carbone.

En 2022, Amazon a généré 71,3 millions de tonnes de CO2 équivalent, dont 54,98 millions de tonnes provenant de sa chaîne d'approvisionnement (Rapport de durabilité d'Amazon). Jamey Mulligan, responsable de la neutralisation carbone chez Amazon, a déclaré : "Nous voulons garantir que chaque crédit investi ait un impact réel, mesuré de manière conservatrice et vérifiée sur les émissions".

Perspectives futures

Les grandes entreprises technologiques telles qu'Alphabet, Meta, Microsoft et Salesforce se sont engagées à acheter jusqu'à 20 millions de tonnes métriques de crédits certifiés Abacus. Ce soutien pourrait propulser Abacus en tant que norme de référence pour la compensation carbone. Cependant, des questions subsistent. Bien que la transparence de la norme soit saluée, certains experts restent prudents et estiment qu'une enquête plus approfondie est nécessaire.