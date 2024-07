Netflix atteint de nouveaux sommets avec 8 millions d'abonnés supplémentaires au deuxième trimestre

Le géant du streaming a surpris les analystes en annonçant une augmentation record de ses abonnés au deuxième trimestre, dépassant de loin les prévisions initiales.

Netflix ne cesse de bousculer le monde du streaming. Avec une hausse impressionnante de 8 millions d'abonnés au deuxième trimestre, la plateforme montre une fois de plus sa capacité à captiver un public mondial et à dépasser les attentes les plus optimistes.

Une croissance impressionnante

Netflix a annoncé une augmentation de plus de 8 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2024, bien au-delà des 5 millions attendus par le marché. Ces nouveaux abonnements portent le total d'abonnés de la plateforme à plus de 277 millions dans le monde. Ce chiffre a été accompagné de revenus de 9,56 milliards de dollars et de 2,15 milliards de bénéfices nets.

Pour maintenir cette dynamique, Netflix a mis en œuvre plusieurs stratégies clés. Parmi elles, une répression stricte contre le partage de mots de passe et l'introduction d'un abonnement économique avec publicités. Ces initiatives ont permis de diversifier et d'augmenter les revenus de la plateforme.

Selon Mike Proulx, vice-président de Forrester cité par Le Figaro, "La domination du marché par Netflix montre des signes d'affaiblissement". Cela montre l'importance pour Netflix de continuer à innover pour maintenir sa position de leader.

En concurrence avec des géants comme Disney, Apple, et Amazon, ainsi que des plateformes de streaming gratuites comme YouTube et TikTok, Netflix doit continuellement adapter ses stratégies. En mai, YouTube détenait près de 10% de parts de marché dans le secteur de la télévision aux États-Unis, tandis que Netflix en détenait 7,6%, grâce notamment à des titres populaires comme Bridgerton.

Investissements dans les événements en direct

Pour séduire un public plus large et attirer les annonceurs, Netflix a intensifié ses investissements dans les événements en direct. La plateforme a signé un accord de diffusion de dix ans avec la WWE, évalué à 5 milliards de dollars, et prévoit de diffuser en direct des événements sportifs tels que des matchs de la NFL et des combats de boxe.

"Notre activité publicitaire est en pleine croissance et devient un contributeur significatif à notre activité", a commenté Spencer Neumann, CFO de Netflix, relayé par Reuters.

En mai, Netflix a acquis les droits de diffusion pour au moins quatre matchs de la NFL, prévus pour les jours de Noël. Ces événements sont cruciaux car les meilleures audiences de 2023 aux États-Unis ont été réalisées par des matchs de la NFL.

À partir de 2025, Netflix ne communiquera plus le nombre d'abonnés chaque trimestre, préférant se concentrer sur les mesures d'engagement, telles que le temps passé à regarder des contenus. Cette décision vise à mieux refléter la capacité de la plateforme à fidéliser et séduire ses utilisateurs.