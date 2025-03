"Je gagne jusqu'à 300 euros par mois en récupérant les colis pour mes voisins"

Cette activité simple offre un complément de revenu intéressant à celles et ceux qui passent beaucoup de temps à leur domicile, en plus de rendre service au quartier.

Être payé pour rester chez soi : une perspective qui a de quoi séduire bon nombre de casaniers et de personnes assignées à domicile une partie de leur temps. Etudiants, télétravailleurs, retraités, salariés à temps partiel... Si vous êtes plus souvent à la maison que la moyenne, vous devriez peut-être considérer une option qui vous offrira un réel complément de salaire.

Il suffit de vous inscrire sur une application pour devenir voisin relais. Vous serez alors sollicité pour réceptionner les colis des personnes habitant à proximité de chez vous : votre adresse constituera une alternative aux points relais proposés dans des commerces, de plus en plus saturés à mesure que la vente en ligne explose. Dans les territoires à faible densité, vous offrirez surtout une solution de proximité que vos voisins apprécieront.

De plus en plus de professionnels de la vente en ligne et de la livraison à domicile travaillent maintenant en partenariat avec des réseaux de voisins relais : en cas d'échec de livraison dans un point classique, Colissimo offre par exemple de déposer les colis chez un particulier engagé par Pickme, l'une des principales plateformes du domaine. Colis Privé fait de même avec le principal concurrent, Welco. Une fois le colis déposé à l'adresse indiquée, le voisin relais contacte le destinataire, qui peut venir récupérer son bien à son domicile.

Un service qui, en plus d'entretenir les relations de bon voisinage, peut surtout s'avérer lucratif : les particuliers qui s'y prêtent sont en effet rémunérés par les plateformes sur lesquelles ils s'inscrivent. Certes, la rémunération à l'unité ne paie pas de mines : le récepteur reçoit 20 centimes par colis délivré pour Pickme, 40 centimes pour Welco. Mais les deux entreprises assurent que le revenu mensuel peut vite grimper, allant jusqu'à 250 euros pour le premier et 300 euros pour le second, moyennant des bonus et des pourboires.

A condition d'être prêt à assurer une bonne cadence de réception : un voisin relais qui veut vraiment arrondir ses fins de mois a intérêt à déclarer un maximum de disponibilités pour se voir attribuer le plus grand nombre possible de livraisons. Welco estime que les personnes inscrites reçoivent entre 20 et 50 colis par jour en moyenne. Ce qui peut vite prendre de l'espace, même si les colis acheminés par cette voie sont limités à 30 kilogrammes.

Pour un complément de salaire encore plus important, le site Agrikolis propose aux agriculteurs de réceptionner des colis particulièrement volumineux (plus de 20kg) dans leurs fermes, moyennant cinq euros par livraison. Une activité qui permet à certains d'engranger jusqu'à 500 euros par mois, tout en facilitant les livraisons dans les zones rurales. A noter toutefois que la plupart de ces sites prévoient un plafond annuel de 3000 euros, au-delà duquel il est nécessaire de se déclarer comme auto-entrepreneur.