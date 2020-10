Baromètre des mobilités : les 10 millions de trajets dépassés en septembre

Les services de vélos municipaux génèrent plus des deux tiers des trajets, les start-up de trottinettes, vélos, et autres scooters se partageant le reste du gâteau, qui ne cesse de croître depuis le déconfinement.

Après une pause estivale, le JDN renoue avec son baromètre des mobilités. Conçu au départ comme un indicateur hebdomadaire pour prendre le pouls de la reprise dans le secteur après le confinement, il devient un rendez-vous mensuel avec davantage de données pour suivre les évolutions du marché, toujours grâce aux informations fournies par la société Fluctuo (plus de détails sur notre méthodologie en fin d'article).

Portés par le beau temps et la baisse de fréquentation des transports en commun, les services de mobilités ont atteint un sommet en septembre : 10 445 000 trajets ont été enregistrés partout en France, selon les données fournies par la start-up Fluctuo au JDN. C'est bien mieux qu'en août, où l'activité baisse chaque année en raison des départs en vacances, mais surtout davantage qu'au mois de juin (8 295 000 trajets), qui avait alors marqué un retour à la croissance pour la plupart des opérateurs, confirmé ensuite en juillet (9 275 000 voyages). Pas sûr cependant que ces bonnes performances se poursuivent en octobre, marqué par une météo capricieuse puis le début du couvre-feu.

Si l'on rentre dans le détail, les services de vélos municipaux comme Vélib' à Paris ou Vélo'v à Lyon continuent de générer la grande majorité des volumes. A Paris et ses environs, ils représentent presque 80% des trajets, contre 77% dans les villes de plus de 200 000 habitants et 65% dans celles dont la population est comprise entre 100 000 et 200 000 habitants. Fait intéressant, les trottinettes connaissent un succès inversement proportionnel à la taille des villes : elles représentent à peine 10% des trajets à Paris, 18% dans les grandes villes françaises, et jusqu'à un tiers des trajets dans les villes moyennes. Un phénomène qui s'explique par l'adaptabilité des trottinettes à de petits trajets, donc à de plus petits territoires, là où les vélos servent à couvrir de plus grandes distances.

Un succès que l'on retrouve aussi lorsque l'on s'intéresse au nombre d'utilisations par appareil par jour, aussi appelé taux de rotation. Une mesure très importante, en particulier dans les villes où la taille des flottes est limitée par les autorités : plus le taux de rotation est élevé, plus un appareil est utilisé dans une même journée, plus le business de son opérateur est rentable. Les trottinettes connaissent leur meilleur taux de rotation dans les villes de 100 000 à 200 000 habitants (5 utilisations par jour par appareil, contre 3 dans les grandes villes et 2 à Paris). La taille, les flux de trajets très homogènes et la plus faible concurrence dans ces territoires y jouent pour beaucoup. Mais le champion toutes catégories reste Vélib (vélos en stations), avec 9 utilisations quotidiennes par appareil. A l'inverse des trottinettes, les vélos (en stations comme en free-floating) ainsi que les scooters voient leur taux de rotation baisser sensiblement à mesure que la population des villes qu'ils servent diminue.

Enfin, ce baromètre illustre la forte concentration des services de mobilités dans la capitale. Ainsi, plus de 37 500 engins de mobilités peuvent y être réservés, soit 50% de plus que dans les dix autres villes françaises de plus de 200 000 habitants réunies.

Selon le décompte de Fluctuo, 13 services de location de vélos, trottinettes, scooters et voitures sont disponibles à Paris. Seul Bordeaux fait presque aussi bien (12 services), mais principalement en raison d'une forte concentration d'opérateurs de trottinettes (6) qui ne sont autorisés à proposer que quelques centaines d'appareils chacun. Ensuite, toutes les autres villes ont au mieux moitié moins de services qu'à Paris : 6 à Lyon et Marseille, 5 à Strasbourg et Toulouse, 4 à Angers et Grenoble.