Info JDN : L'autopartage vient concurrencer les loueurs traditionnels dans les gares

Getaround, Virtuo et Ada ont remporté un appel d'offres de la SNCF pour proposer dans les gares leurs véhicules connectés, louables depuis un smartphone, sans intervention humaine.

En France, Getaround (ex-Drivy), Virtuo et Ada, trois entreprises qui louent des flottes de voitures connectées, vont venir concurrencer les grands noms de la location déjà bien malmenés par le coronavirus sur un de leurs segments stratégiques : les gares. En effet, selon nos informations, les trois sociétés, ainsi que l'entreprise de location Toga, qui propose ses véhicules sur Getaround, ont remporté un appel d'offres organisé par la SNCF, qui souhaitait ajouter dans ses parkings une offre de véhicules connectés, louables facilement depuis un smartphone. L'appel d'offres attribue aux quatre entreprises 700 emplacements de stationnement pour des véhicules de location dans les parkings de 33 de ses gares en France. On y trouve parmi les plus grosses gares du pays avec notamment Paris Montparnasse, Saint-Lazare, Gare du Nord et Gare de l'Est, Lyon Perrache, Lille Flandres ou Nantes TGV, mais aussi de plus petites dessertes, comme Avignon, Biarritz, Cannes ou Saint-Malo.

Pas de paperasse

C'est un développement intéressant pour les trois entreprises, d'abord en termes de visibilité, puisqu'elles jouiront d'emplacements de stationnement dédiés avec leur logos, ainsi que d'indications pour les clients dès la sortie du train. Mais aussi parce que le public qui loue des véhicules via des agences ne connaît pas encore ces services. Ce qui pourrait donc leur permettre de recruter de nouveaux clients à long terme pour leurs besoins de véhicules ailleurs que dans les gares.

C'est aussi une mauvaise nouvelle pour les loueurs traditionnels comme Avis, Hertz, Sixt ou Europcar. Car jusqu'ici, ils pouvaient compter sur l'absence des systèmes de location via voitures connectées en gares et sur la méconnaissance de leurs clients de l'existence d'offres alternatives. Mais à présent, les clients auront accès au plus près d'eux à des véhicules qu'il est possible de réserver et déverrouiller sans intervention humaine ni remise des clés, depuis son smartphone, après une rapide vérification de l'état du véhicule via l'application. Alors que les agences de location nécessitent toujours de faire la queue pour parler à un humain puis de remplir quantité de paperasse. Un avantage qui pourrait s'avérer particulièrement utile pour les trains arrivant en gare tôt le matin ou tard le soir : les agences de location seront fermées et donc pas en mesure de louer, alors que l'automatisation du processus chez Getaround, Ada et Virtuo le permettra.