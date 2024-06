Hero lève 11,3 millions d'euros pour son offre de financement BtoB

Dans les prochains mois, cette fintech compte se focaliser sur deux projets : l'émission d'une carte de crédit qui permet de payer en différé et l'obtention de l'agrément établissement de paiement.

Deuxième tour de table pour Hero. Fondée en septembre 2021, cette fintech française qui vise à combler le déficit de financement des TPE-PME annonce ce 20 juin lever 11,3 millions d'euros auprès de Valar Ventures et SquareOne.

"L'objectif de Hero est de résoudre le problème de décalage de trésorerie à travers des solutions de financement court terme", explique Roland Jais Nielsen, CEO et fondateur. La start-up gère les deux côtés d'une transaction : l'order-to-cash pour les fournisseurs et le procure-to-pay pour les clients. Dans le premier cas, elle assure aux vendeurs le règlement immédiat de factures pour leur débloquer de la trésorerie. Dans le deuxième cas, elle avance les fonds lorsque les TPE-PME réalisent un achat. A côté de ces offres de financement, Hero a également développé des offres de paiement, dont une offre de buy now pay later BtoB.

Commission de 1,5% par mois

'"Lorsque nos clients ouvrent un compte de paiement chez Hero, on leur propose des solutions pour financer leur délai de paiement avec des intérêts à partir de 5 points de base par jour, ce qui équivaut à 1,5% par mois", précise le dirigeant. "On essaie d'avoir une tarification très claire pour garantir à nos clients une bonne visibilité sur leur trésorerie".

Hero s'adresse particulièrement aux TPE-PME qui connaissent une forte croissance. Ses clients possèdent en moyenne huit salariés. A noter que le financement BtoB est un marché assez concurrentiel puisque d'autres entreprises y sont déjà bien installées comme Defacto, Libeo ou encore Aria. Pour se démarquer, Hero compte lancer d'ici la fin d'année un compte pro de paiement tout-en-un, incluant notamment une carte de crédit qui permet de payer avec plus de 30 jours de délai.

Ce financement devra permettre à la fintech de conquérir de nouveaux clients européens. Mais juste avant, elle souhaite obtenir l'agrément d'établissement de paiement pour s'affranchir du banking as a service afin "de développer une solution totalement autonome". Si quelques recrutements sont prévus, Hero, qui compte une quarantaine de collaborateurs, ne renforcera pas ses équipes de manière spectaculaire pour "garder un maximum d'agilité".