Dotfile lève 6 millions d'euros pour assurer la conformité des clients des institutions financières

Un financement qui devra notamment permettre à cette start-up d'accroitre sa présence à l'international et de gonfler de 50% la taille de ses équipes.

Deuxième tour de table pour Dotfile. Après avoir récolté 2,5 millions d'euros en 2022, cette regtech française fondée en 2021 qui a conçu une plateforme permettant aux institutions financières de vérifier la conformité de leurs clients annonce ce 21 septembre lever 6 millions d'euros auprès de Seaya Ventures, Serena Capital et Hexa.

"Chaque année, plus de 200 milliards de dollars sont investis dans la conformité. Pourtant, 2% du PIB mondial continue de passer par le cycle du blanchiment d'argent", indique Vasco Alexandre, CEO et cofondateur. "Les institutions financières doivent respecter des normes de plus en plus nombreuses. Les processus de KYB (pour "know your business", une expression qui désigne la procédure pour s'assurer de la conformité d'une entreprise cliente, ndlr) sont complexes et très coûteux". A titre d'exemple, la néobanque allemande N26 a été plusieurs fois épinglée par le régulateur allemand pour des retards répétés sur des signalements de soupçon de blanchiment d'argent.

La plateforme SaaS développée par Dotfile est connectée à diverses sources de données dont les bases de données d'entreprises des Etats, les services de vérification d'identité ou encore les listes de sanctions internationales. Avec ces données, la start-up peut dresser le portrait-robot d'une entreprise et déterminer son niveau de risque. La plateforme permet également de créer des parcours de souscription sécurisés pour qu'une entreprise vérifie l'identité de ses utilisateurs. Enfin, lorsqu'une institution financière émet des doutes sur la conformité d'un potentiel client, Dotfile lui permet "d'identifier les actionnaires, les filiales, de récolter des informations sur sa santé financière ou sur d'éventuelles procédures juridiques en cours".

50 clients répartis dans 10 pays

Dotfile a séduit une cinquantaine d'institutions financières, réparties entre fintechs, banques et fonds d'investissement. Plusieurs poids lourds de la French tech comme Flowdesk, Younited Credit ou encore Spendesk font partie de ses clients.

La levée de fonds poursuivra plusieurs objectifs. Dotfile compte "investir dans le développement de la plateforme". La regtech, qui possède des clients dans dix pays et des bureaux à Londres, souhaite également accroitre sa présence à l'international : "On étudie la possibilité d'aller en Asie Pacifique et aux Etats-Unis à plus long terme". Enfin, le financement permettra à Dotfile d'accueillir de nouveaux collaborateurs : "On est une vingtaine, on devrait augmenter la taille des équipes de 50% d'ici fin 2025", annonce Vasco Alexandre.