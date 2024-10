Pretto lève 12,2 millions d'euros pour développer sa plateforme de courtiers indépendants

Spécialiste du courtage immobilier, cette fintech s'appuie sur des experts crédit en interne et sur un réseau de courtiers indépendants via une plateforme désormais renommée "Pretto Galaxie".

La start-up française Pretto, spécialiste du crédit immobilier en ligne, annonce ce 15 octobre lever 12,2 millions d'euros auprès de Serena, Eurazeo, Orange Ventures, Kernel, Alven et BlackFin Capital Partners. Ce tour de table est complété par un emprunt de 1,8 million d'euros, ce qui porte le financement total à 14 millions d'euros.

Fondé en 2017, Pretto permet à ses utilisateurs de simuler en ligne gratuitement la faisabilité d'un crédit immobilier et les taux d'intérêt qui lui sont associés. "Tous les mois, 60 000 simulations sont effectuées sur notre site", indique Pierre Chapon, CEO et cofondateur. Après cette phase de simulation, la fintech "accompagne de A à Z ceux qui décident de passer à l'action", poursuit le dirigeant. L'accompagnement est assuré par des experts crédit en interne et coûte 1 590 euros. Une somme à laquelle il faut ajouter un montant équivalent à 0,3% du crédit. "En moyenne, cela revient entre 2 000 et 2 500 euros".

A côté de ce modèle BtoC, "qui est sur le point de devenir rentable", Pretto a développé en 2022 Oleen, une plateforme qui met en relation des particuliers et des courtiers immobiliers professionnels (et non pas des experts crédit en interne). Le développement de cette plateforme, désormais renommée "Pretto Galaxie", sera l'un des principaux objectifs de la levée de fonds.

Une levée inférieure à la précédente

Depuis sa création en 2017, Pretto a permis "d'accorder des dizaines de milliers de crédits immobiliers". En 2022, la start-up était parvenue à récolter 30 millions d'euros. Comment expliquer alors que ce nouveau tour de table n'atteigne même pas la moitié du précédent ? Pour Pierre Chapon, les raisons sont multiples : "On s'approche de la rentabilité et notre plan de développement pourra bientôt être autofinancé donc c'est le bon montant par rapport à nos besoins. Cette levée de fonds correspond aussi à la dynamique de notre marché (le courtage de crédit immobilier, ndlr) qui a été divisé par deux entre 2022 et 2024 car les taux sont passés de 1% à 4%".

De manière générale, les start-up de l'immobilier vivent une période compliquée, à l'image des dépôts de bilan de Prello, Hosman et du placement en redressement judiciaire de Masteos. Malgré tout, Pretto a réussi "à doubler son chiffre d'affaires entre 2022 et 2024", un élément qui a dû "rassurer les investisseurs". Outre le développement de Pretto Galaxie, la start-up compte sur la levée de fonds pour "poursuivre les intégrations de l'IA dans ses deux modèles". Jusqu'à présent, Pretto a déployé un chatbot qui rentre en relation par SMS avec les clients qui sont inscrits sur la plateforme mais qui n'ont pas encore commencé leur simulation de crédit. "L'IA est également utilisée pour prendre automatiquement des rendez-vous dans l'agenda d'un expert crédit en interne et pour mettre en valeur le dossier d'un client auprès d'une banque", conclut Pierre Chapon.