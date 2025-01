Hyperline lève près de 10 millions de dollars pour son logiciel de gestion de revenus

Un financement qui devra permettre à la fintech de passer de 150 à 450 clients. Pour cela, 5 à 10 recrutements sont prévus.

Deuxième tour de table pour Hyperline. Après avoir récolté 4 millions d'euros en 2023, cette fintech française qui a développé un logiciel de gestion de revenus annonce ce 16 janvier lever 10 millions de dollars auprès d'Index Ventures. Le financement comprend une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

Fondée fin 2022 par des anciens de Spendesk, Hyperline propose d'automatiser l'ensemble des processus de facturation et de contractualisation via un logiciel SaaS : "Notre solution englobe la gestion des contrats, des devis, de la facturation, des abonnements et des modules de comptabilité comme la réconciliation des paiements", indique Lucas Bédout, cofondateur et CEO.

Une solution parfois distribuée en marque blanche

Pour les entreprises, le coût de l'abonnement à la plateforme développée par Hyperline est variable. "On a créé plusieurs plans de tarification flexibles. On choisit avec nos clients un paramètre qui va déterminer le coût de l'abonnement, comme le nombre de factures traitées ou encore leur nombre de clients", explique le dirigeant. "La plupart des entreprises ne veulent pas d'un abonnement au prix fixe qui ne répond pas à leurs besoins".

Depuis sa création, Hyperline est parvenu à séduire 150 clients. Parmi eux, des intermédiaires qui distribuent sa solution en marque blanche (comme Hero, une fintech spécialiste du financement BtoB) ou des entreprises issues de secteurs variés tels que l'IA, la construction, la santé ou encore l'hôtellerie.

La levée de fonds devra permettre à la fintech d'accélérer sa conquête commerciale : "On veut grossir vite. On vise 450 clients d'ici fin 2025", annonce Lucas Bédout. Pour cela, Hyperline compte gonfler ses effectifs, notamment en recrutant des sales. "Pour le moment nous sommes 14 mais entre 5 et 10 personnes vont venir renforcer les équipes", précise-t-il.