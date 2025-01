Visa a dégainé, Mastercard a suivi et CB l'a annoncé : où en est le click to pay en France ?

Pour les e-commerçants, cette solution permettra de fluidifier le parcours d'achat de leurs clients et donc de réduire le taux d'abandon des paniers.

Payer en ligne en un seul clic sans saisir les numéros de sa carte bancaire. Voilà à quoi correspond le click to pay, une solution déjà lancée aux Etats-Unis. Visa et Mastercard, qui ont déployé ce service outre-Atlantique en 2019, comptent bien l'importer en France. Les premiers ont indiqué leur intention de développer le click to pay dans l'Hexagone en mars, les seconds en septembre. Quelques jours plus tard, le groupement Cartes bancaires (CB) a annoncé à son tour travailler sur cette solution pour la déployer d'ici 2026.

Mais comment fonctionnera exactement le click to pay ? Tout d'abord, il faut l'activer sur sa carte bancaire. Pour cela, une option est déjà possible et une autre est étudiée. Commençons par celle effective : on peut inscrire sa carte au click to pay sur le site de Visa ou Mastercard via un portail dédié. L'autre option, celle qui est étudiée, consiste à passer par son application bancaire. Une alternative sans doute privilégiée par les banques qui ne voudront pas perdre la relation avec leur client.

Au moment d'effectuer un achat en ligne, le consommateur devra simplement opter pour l'option "click to pay" et sélectionner la carte de son choix. Après un système d'authentification classique, le paiement sera validé. A noter que l'ensemble des données de la carte bancaire du consommateur seront stockées sur un token, ce qui permet de garantir la sécurité de la transaction.

Déploiement simultané ?

Si les annonces des principaux réseaux de carte bancaire se sont multipliées, on ne sait pas encore quand le consommateur français pourra payer en un clic. En septembre, Mastercard a déployé la plateforme technique sur laquelle les banques et les commerçants (ou leur PSP la plupart du temps) doivent se connecter pour mettre en place le click to pay. "On a déjà effectué un test avec un commerçant", confie Brice van de Walle, directeur général de Mastercard France. Côté Visa, on assure que "le déploiement est en cours avec des commerçants pilotes".

Etant donné que les deux géants américains en sont à la phase de test, on pourrait penser que le click to pay sera disponible en France en 2025. Mais la date de déploiement dépendra aussi des banques françaises. Comme le rappelle Brice van de Walle, celles-ci tiennent un rôle dans le développement de la solution : "Pour une transaction click to pay, il est nécessaire que les banques se connectent à notre plateforme technique pour qu'on puisse transformer les cartes qu'elles émettent en tokens".

Or, les principales banques françaises sont membres du GIE Cartes Bancaires. Il n'est pas impossible qu'elles attendent 2026 que CB ait conçu sa solution de click to pay, surtout quand on sait que le réseau français perd du terrain sur ses concurrents américains (selon une étude de Yavin, la part de marché de CB en France est passée de 90% en 2021 à 75% en 2023). Une hypothèse qui ne semble pas contrarier Brice van de Walle : "Le but, c'est que le click to pay profite au plus grand nombre de personnes possible. De notre côté, on travaille conjointement avec les banques françaises et les commerçants pour que le déploiement soit global".

Partenariats avec les PSP

En attendant, Visa et Mastercard ont déjà placé leurs pions. Les deux géants américains ont noué des partenariats avec des PSP qui feront l'intermédiaire avec les commerçants : Visa avec Adyen, Payrexx ou encore Walle. Mastercard avec Adyen, HiPay, Monext, PayXpert, Purse, Viva.com et Worldline. "Ils sont en train de travailler pour que leurs commerçants intègrent le click to pay", indique Brice van de Walle. "Nous devons encore en convaincre un ou deux mais d'ici la fin de l'année, l'ensemble des PSP en France pourront supporter la technologie". Outre ces spécialistes du paiement, Mastercard a également annoncé un accord avec la plateforme e-commerce PrestaShop.

Pour les commerçants, la plus-value parait évidente : le click to pay permet de fluidifier le parcours d'achat et donc de limiter le taux d'abandon d'un panier. "Aujourd'hui, le but ultime pour les e-commerçants est de répliquer l'expérience de paiement en un clic qu'Amazon a développé en interne", explique le directeur général de Mastercard France. "De ce point de vue-là, les petits commerçants pourront lutter à armes égales avec Amazon", assure Emmanuel Papadacci Stephanopoli, vice-président de l'Observatoire de la fintech et directeur du Village by CA Paris.

Reste à savoir si le click to pay parviendra à s'imposer au sein d'un paysage du paiement ultra concurrentiel. Le nouveau challenger Wero compte bien jouer les trouble-fêtes et, surtout, des solutions comme Apple Pay ou Google Wallet permettent déjà de payer en un clic.