Financement de l'assurtech : en 2026, des levées de fonds plus rares mais plus importantes

Selon CB Insights, le secteur a réalisé 81 tours de table au premier trimestre dans le monde, avec un montant médian de 10 millions de dollars.

Le 7 mai, CB Insights a publié une étude sur le financement de l'assurtech au niveau mondial lors du premier trimestre 2026. Une étude riche en enseignements. Deux d'entre eux ont particulièrement retenu notre attention : les trois premiers mois de l'année ont été marqués par le faible nombre de levées de fonds enregistrées, mais aussi par leur taille importante.

Lors du premier trimestre 2026, le secteur a récolté 1,6 milliard de dollars (contre 1,4 milliard de dollars à la même période en 2025). Pour atteindre ce montant, seulement 81 tours de table ont été recensés, soit le niveau le plus bas depuis le deuxième trimestre 2016 (67 transactions). Dans le même temps, la taille des opérations a atteint des niveaux record : 23,2 millions de dollars en moyenne, et 10 millions de dollars en médiane. Sur ce dernier indicateur, le précédent record remontait à 2021, avec 5,3 millions de dollars pour le tour de table médian.

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Parmi les 81 levées de fonds recensées, 52% d'entre elles ont été conclues par des entreprises américaines et 26% par des entreprises européennes. Côté tricolore, Alan s'est distingué en signant la deuxième opération la plus importante du premier trimestre avec 116 millions de dollars. La première place revient à l'américain Devoted Health, assurtech spécialisée dans les seniors qui a rassemblé 318 millions de dollars.

Autre point soulevé par CB Insights, le fonds Andreessen Horowitz a été le plus actif du secteur en prenant part à trois levées de fonds. A noter que les investisseurs spécialisés dans l'assurtech se sont montrés très discrets au premier trimestre. Seuls quatre d'entre eux ont réalisé des investissements (American Family Ventures, Intact Ventures, Optum Ventures et Sancor Seguros Ventures).

Enfin, le rapport nous apprend que 14 opérations d'exit ont eu lieu au premier trimestre 2026 (contre 17 au premier trimestre 2025).

Dans le détail, on compte 13 fusion-acquisitions et une entrée en bourse, celle de l'assurtech américaine Ethos spécialisée dans la vente d'assurance-vie.