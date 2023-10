HeyGen : comment créer son avatar virtuel grâce à l'IA

HeyGen permet de générer des vidéos avec un avatar virtuel, à partir d'un script textuel. Il est possible de produire son propre avatar, multilingue, en quelques minutes.

Serez-vous bientôt remplacé par votre double numérique ? Si la question peut prêter à sourire, la réalité technologique est on ne peut plus sérieuse. Popularisé par le créateur Jon Finger sur X (Twitter) début septembre, HeyGen propose à ses utilisateurs un service complet de génération vidéo d'avatar. L'interface simplifiée au maximum, à la manière de Canva, permet de produire des vidéos de qualité professionnelle en seulement quelques minutes. Bien que le service s'adresse davantage à une clientèle business, les cas d'usages ouvrent des perspectives pour bon nombre de créateurs de contenu. Le service fondé en 2020 par Joshua Xu and Wayne Liang, deux anciens de Snapchat et ByteDance, maison mère de TikTok, est domicilié à Los Angeles.

Bien que le cœur du réacteur soit la création d'avatar pour des vidéos professionnelles, HeyGen offre des fonctionnalités d'animation de photographie 2D, de text-to-speech ou encore d'avatar conversationnel. Le service se veut un véritable couteau suisse de la création multimodale par IA. La force de la plateforme réside dans son intégration intuitive avec Zapier et ses plus de 5 000 applications. Il devient alors très facile d'automatiser le partage des vidéos. Enfin, une API est également disponible, pour industrialiser la création de contenu à grande échelle. L'outil semble simple à intégrer au sein d'un environnement en production.

Une synchronisation labiale très correcte

Par défaut, en octobre 2023, l'interface web de HeyGen propose 7 avatars humains différents disponibles immédiatement pour créer des vidéos, 10 avatars synthétiques en 2D et 91 avatars humains studio avec des outfits différents adaptés à chaque situation. Le principe de fonctionnement est simple : il suffit de sélectionner un avatar, de personnaliser son nom, le cadre vidéo, l'outfit ainsi que le visage à utiliser. Il est ensuite possible de configurer la vitesse de la diction et la tonalité de la voix (pitch).

La programmation de l'avatar est très rapide. © Capture d'écran

Une fois les réglages effectués, une interface de montage classique s'ouvre. Depuis cette dernière il est possible de configurer le script du texte qui sera lu à l'écran par l'avatar et de personnaliser l'arrière-plan. Selon nos tests, la diction des personnages est excellente, et la synchronisation labiale de bonne facture. Le rendu final est utilisable rapidement sans passer des heures au montage.

Construire son propre avatar

De manière plus poussée, il est possible de configurer son propre avatar numérique. Le processus est, là aussi, très facile d'utilisation. Pour reproduire votre voix et parler visuellement comme vous, l'IA de HeyGen a besoin d'apprendre à vous connaître. Pour cela, le logiciel exige un enregistrement vidéo minimal de deux minutes dans lequel vous parlez distinctement face caméra. Pour un résultat de meilleure qualité, HeyGen recommande d'utiliser une vidéo d'une durée comprise entre deux et cinq minutes, d'utiliser un format de résolution minimale 1080P, d'enregistrer dans des conditions calmes, de regarder la caméra et d'utiliser des gestes métaphoriques simples. Une vidéo produite sur un smartphone est tout à fait suffisante. A noter qu'il est aussi possible d'utiliser un enregistrement par webcam de 30 secondes pour expérimenter, en basse qualité, le service. Pour éviter les usurpations d'identité par deepfake, HeyGen vous demande d'enregistrer un message complémentaire dans lequel vous devez déclarer face caméra autoriser HeyGen à utiliser votre image pour créer un avatar virtuel. Une fois le process terminé, le système va apprendre votre voix et vos mimiques pendant environ quinze minutes.

La configuration de l'avatar, un process rapide. © Capture d'écran

Après que votre avatar ait été généré, il est possible de l'intégrer dans n'importe quel projet vidéo sur HeyGen. Le double numérique est commandé, comme les autres avatars, grâce à votre propre script textuel. Le plus fascinant étant qu'il est possible de lui faire parler une multitude de langues. L'IA s'adapte et tente de recréer votre voix, avec son grain et ses aspérités. Bien que bluffant, le résultat final n'est, pour l'heure, pas réellement la copie identique de votre voix. Des fonctionnalités poussées qui ne sont pas sans coût. Pour générer des vidéos, avec votre clone, ou avec les avatars de HeyGen, il est nécessaire de souscrire un des nombreux abonnements.

Plusieurs formules sont proposées. L'offre Creator à 24$/mois comprend 15 crédits par mois, des vidéos de 5 min maximum, 1 siège, plus de 120 avatars publics, des voix premium, des sous-titres automatiques et absence de filigrane. L'offre Business à 72$/mois ajoute 30 crédits par mois, des vidéos de 20 min maximum, 3 sièges, un accès API, une résolution 4K, un kit de marque, un traitement prioritaire des vidéos.

HeyGen propose un pricing exigeant. © Capture d'écran

Enfin l'offre Enterprise sur devis permet un nombre illimité de vidéos, de sièges personnalisés, l'intégration SSO, des solutions sur-mesure, un centre de données dédié et un responsable de compte dédié. A noter que le nombre de crédits de chaque offre est personnalisable.