Orange, SFR, Bouygues… surveillez votre facture, elle a peut-être augmenté discrètement

Alors que tous les opérateurs téléphoniques ont augmenté leurs tarifs en 2024, certains préparent des hausses de prix plus discrètes dans les mois à venir.

Sous l'effet de l'inflation les opérateurs de télécommunication comme SFR, Bouygues ou Orange ont augmenté leurs tarifs. Si ce n'est un secret pour personne, et encore moins pour les consommateurs qui s'acquittent des factures, d'autres hausses de tarifs se préparent de façon plus discrète. Dans les faits, les opérateurs sont tenus d'informer leurs clients de ces changements, mais la communication n'est pas toujours claire et transparente.

Bouygues et SFR sont les premiers opérateurs à avoir augmenté les factures de leurs clients en 2024. Bouygues a initié des hausses allant de 1 à 3 euros par mois, selon l'offre à laquelle le client a souscrit. L'opérateur SFR a quant à lui appliqué des hausses sur les factures de février, allant de 0,69 euro à 0,99 euro par mois, pour la quasi-totalité de ses forfaits SFR et Red by SFR. Cependant, l'opérateur a été discret sur cette information, se contentant d'un encart en bas de la facture de janvier, ce qui a pu surprendre de nombreux clients.

Des augmentations ont également été constatées chez Orange au cours des mois d'avril et de mai 2024. Notamment sur l'une de ses offres les plus populaires, le forfait Open. L'opérateur a informé ses clients par courriel d'un changement automatique de leur offre, faisant passer l'enveloppe du forfait mobile associé de 10 à 40 gigaoctets par mois. Évidemment, cette amélioration de l'offre n'était pas gratuite. Les consommateurs ont constaté que le tarif avait bondi de 2 euros par mois, passant ainsi à 58,99 euros.

Puisque les clients n'ont jamais demandé une meilleure connexion internet ou un meilleur réseau mobile, ils sont nombreux à interpréter ce changement comme une forme de vente forcée. Bien qu'Orange propose à ses clients la possibilité de refuser cette évolution de l'offre, en se rendant sur leur espace client en ligne, certains affirment avoir rencontré fréquemment des problèmes techniques lors de leur connexion alors qu'ils souhaitaient refuser l'offre. D'autres encore, sur les forums de l'association de consommateurs UFC-Que-Choisir, assurent avoir constaté une hausse de leur facture malgré leur refus.

De nombreux usagers se plaignent de ces hausses de tarifs, les assimilant à des augmentations subies. Les clients des offres groupées (mobile+Internet) sont particulièrement visés par les opérateurs, car ils ont moins tendance à résilier leur abonnement, craignant la complexité de changer à la fois de forfait mobile et de box Internet.

Bien que décriée, cette pratique reste légale. L'article L224-33 du Code de la consommation autorise les opérateurs de télécoms à augmenter leurs tarifs, à condition d'en informer leurs clients au moins un mois à l'avance et de leur laisser la possibilité de résilier sans frais dans les quatre mois suivant cette notification. Les consommateurs ont alors le choix entre accepter le changement ou résilier leur abonnement, à moins que l'opérateur ne leur offre la possibilité de conserver leur offre initiale.