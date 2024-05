Quel secret cache ce mystérieux gratte-ciel sans fenêtre situé en plein centre de New York ?

En plein coeur de New York, un bâtiment étrange n'en finit pas d'intriguer les passants...

Au cœur de Manhattan se dresse un immeuble énigmatique qui a déjà attiré l'attention de nombreuses personnes dont l'acteur Tom Hanks. Ce gratte-ciel de 29 étages, haut de 168 mètres, se distingue par son absence totale de fenêtres. Construit en 1974 dans un style brutaliste par l'agence John Carl Warnecke & Associates, ce bâtiment en béton recouvert de granite intrigue par son apparence austère et impénétrable.

L'origine de cette construction remonte au "Projet X", un plan visant à créer une "tour-forteresse" capable de résister à une attaque atomique. L'architecte avait conçu cet édifice pour qu'il puisse abriter et subvenir aux besoins de 1 500 personnes pendant deux semaines en cas de catastrophe nucléaire. Les étages, hauts de 5,5 mètres et spécialement renforcés, étaient destinés à supporter le poids d'équipements de télécommunications.

L'absence de fenêtres sur les façades de ce gratte-ciel n'est pas un choix esthétique, mais une mesure de sécurité visant à protéger son contenu. Les murs extérieurs sont conçus pour résister aux explosions et aux retombées radioactives. De plus, les 10e et 29e étages comportent d'importantes ouvertures pour la ventilation, un élément crucial pour maintenir les équipements de télécommunications en bon état de fonctionnement. Si ces éléments expliquent l'apparence de l'immeuble, ils ne répondent toutefois pas à une question essentielle : à quoi sert-il aujourd'hui ?

Officiellement, ce gratte-ciel appartient à AT&T, l'un des plus grands opérateurs téléphoniques et fournisseurs d'accès internet américains. Connu sous le nom d'"AT&T Long Lines Building", il servirait de centre de télécommunications abritant du matériel capable de gérer un grand volume d'appels et de données entrant aux États-Unis. Cependant, certains indices laissent penser que ce bâtiment pourrait avoir une tout autre fonction.

Le site d'investigation en ligne The Intercept a mené une enquête approfondie sur ce mystérieux immeuble. En recoupant des documents confidentiels de la NSA avec des informations fournies par le lanceur d'alerte Edward Snowden, les journalistes ont découvert que cette "tour-forteresse" abriterait en réalité l'un des plus puissants centres d'espionnage au monde, connu sous le nom de code "Titanpointe". C'est depuis ce lieu que les États-Unis auraient notamment espionné les dirigeants français, allemands et britanniques pendant plusieurs années. Mais le mystère reste entier.

Pour ceux qui souhaiteraient voir de leurs propres yeux cet énigmatique gratte-ciel, il se trouve au 33 Thomas Street, dans le quartier Tribeca de Lower Manhattan. Situé du côté est de Church Street, entre Thomas Street et Worth Street, il se dresse tel un monolithe impénétrable au cœur de la ville qui ne dort jamais. Son apparence brutaliste et son absence de fenêtres ne manqueront pas d'interpeller les passants, tout comme Tom Hanks, qui s'était interrogé sur les secrets que pourrait renfermer cet étrange édifice.