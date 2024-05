Finie la galère des bagages : voici comment ne plus les enregistrer à l'aéroport

Les longues files d'attente à l'aéroport pourraient bien ne plus être qu'un mauvais souvenir avec le développement de ce nouveau service en France.

Les files d'attente interminables pour enregistrer ses bagages à l'aéroport sont souvent source de stress et de perte de temps pour les voyageurs. Mais aujourd'hui, une solution innovante existe pour éviter ces désagréments et permettre à chacun de voyager sereinement...

Habituellement, pour enregistrer ses bagages, il faut se rendre aux comptoirs d'enregistrement de son vol repérables sur les panneaux d'affichage. Une fois devant le guichet, le voyageur doit présenter son billet électronique ou sa carte d'embarquement ainsi qu'une pièce d'identité. Les bagages sont ensuite pesés et doivent respecter les limites de quantité, taille et poids définies par la compagnie. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en cas de dépassement. L'agent de la compagnie aérienne fixe ensuite des étiquettes sur les bagages pour les identifier et remet au passager ses cartes d'embarquement et des coupons de preuve d'enregistrement.

Toutes ces étapes peuvent désormais être simplifiées grâce à une nouvelle entreprise française. En effet, celle-ci permet aux voyageurs d'enregistrer leurs bagages bien avant d'arriver à l'aéroport et de ne plus avoir à les transporter eux-mêmes jusqu'au terminal. Grâce à ce service innovant, il est possible d'arriver à l'aéroport les mains libres, l'enregistrement des valises ayant déjà été effectué en amont.

Concrètement, l'entreprise, qui s'appelle Alltheway, propose plusieurs services. Il est possible de faire enregistrer et collecter ses bagages dans des points de dépôts dédiés situés dans plusieurs hôtels au cœur de Paris, à partir de 25 euros par bagage. A titre d'exemple, ce service est disponible à l'hôtel Pullman de Bercy, au Novotel des Halles, de Paris Est et Paris Centre Tour Eiffel, ou encore au Mercure Paris Gare Montparnasse TGV. L'entreprise propose également le dépôt de bagage au Palais des congrès et à Paris Expo Porte de Versailles lors de certains évènements importants.

Mais ce n'est pas tout, un service d'enregistrement et de retrait des bagages à domicile est aussi développé. Sur le site d'AlltheWay, une carte permet de voir la zone couverte par ce service. Elle couvre Paris et ses environs en s'étendant sur Boulogne-Billancourt, Saint-Denis et Montreuil. A noter que ce service est plus cher, il est disponible à partir de 65 euros pour deux bagages. A chaque étape du transfert de bagage, le voyageur reçoit des notifications d'AlltheWay et sait où se situent ses bagages. Les bagages ainsi que la navette sont scellés et Alltheway indemnise les pertes et dommages jusqu'à 5 000 euros par réservation.

L'entreprise, qui gagne en notoriété, est présentée sur le site de la compagnie aérienne Air France. Elle prévoit de lancer prochainement un service de livraison des bagages à l'arrivée. Elle prévoit donc de récupérer les bagages directement sur le tapis de l'aéroport et de les livrer à l'adresse choisie par son client, dans la zone de service couverte.