Pour Météo France, le soleil prépare son grand retour en juin, mais la pluie n'a pas dit son dernier mot

A quelles conditions météorologiques peut-on s'attendre en juin et juillet ? Météo France donne ses tendances saisonnières.

Le mois de mai a connu un timide retour d'anticyclone sur la France, avec moins de basses pressions que les mois précédents. Cela a permis d'avoir quelques belles journées printanières sur une grande partie du territoire, malgré le passage de quelques faibles perturbations ou orages durant la première quinzaine.

Mais qu'en sera-t-il pour la suite ? Pour le savoir, Météo France, publie chaque mois un bulletin des grandes tendances climatiques pour les trois mois à venir à l'échelle de l'Europe. Il ne s'agit pas de prévoir la météo quotidienne des prochains mois jour par jour, mais plutôt de dégager des probabilités sur les températures et les précipitations moyennes attendues par rapport aux normales de saison.

Pour établir ces tendances, les climatologues de Météo France analysent l'état actuel du système climatique global (températures des océans, dynamique de l'atmosphère...) et les résultats de différents modèles de prévision saisonnière. Des anomalies dans les températures océaniques tropicales, comme le phénomène El Niño, peuvent en effet fortement influencer le climat mondial.

© Météo France

Alors, que nous disent les dernières tendances publiées pour la période de mai à juillet 2023 ? Météo France indique que des conditions plus chaudes que la normale sont les plus probables d'ici fin juillet. Cette probabilité d'un scénario chaud est de 50%, contre 30% pour un scénario conforme aux normales et 20% pour un scénario plus froid. Les régions méditerranéennes sont celles où la probabilité de températures supérieures aux normales est la plus marquée, atteignant 70%.

En revanche, aucune tendance ne se dégage pour les précipitations sur la France pour cette période. Les trois scénarios (plus sec que la normale, conforme à la normale, plus humide que la normale) ont chacun une probabilité équivalente de 33%. Pour le moment, le flou est total, et c'est également le cas sur l'ensemble de l'Europe. D'autres prévisions que celles de météo France privilégient (sans trop de certitude non plus), le scénario d'un été chaud, mais orageux. Autrement dit, ensoleillé, mais pluvieux...

Même si elles ne permettent pas d'anticiper la météo précisément, ces tendances saisonnières sont très utiles comme outil d'aide à la décision dans de nombreux secteurs sensibles aux conditions météorologiques comme l'énergie, l'eau, le tourisme ou l'agriculture. Elles donnent des indications précieuses pour mieux gérer les ressources et s'adapter.

En bref, si le début du printemps a été plutôt clément, il faudra probablement s'attendre à des températures un peu plus élevées que d'habitude d'ici le début de l'été, en particulier dans le Sud. Mais les précipitations restent difficiles à anticiper. Affaire à suivre.