Adecco accélère ses métiers grâce à l'IA générative

Le groupe français a développé un assistant de création de CV basé sur ChatGPT. Ses conseillers ont aussi accès à une interface d'aide à la création d'offres d'emploi clé en main.

Spécialiste franco-suisse de l'intérim, Adecco s'est saisi du sujet de l'IA générative dès la sortie de ChatGPT fin 2022. Il faut dire que le groupe d'intérim ne part pas de rien. Le groupe déploie depuis plusieurs années déjà des algorithmes de matching visant à mettre en relation CV et offres d'emploi. "Dès le lancement de l'assistant d'OpenAI, on a senti que ce ne serait pas seulement une rupture technologique, mais une véritable révolution qui allait impacter tous les pans de l'entreprise et de la société au sens large", souligne Hélène Jonquoy, directrice digital et innovation chez Adecco Group.

Partant de là, l'entreprise décide d'inscrire l'IA générative dans un vaste programme de transformation, côté clients, candidats et collaborateurs. Une équipe de salariés est mise sur pied pour traiter le sujet. "Nous sommes convaincus que l'IA générative peut représenter une réponse, parmi d'autres, à la pénurie de compétences que nous observons sur nos marchés", insiste Hélène Jonquoy.

Générer des CV par la voix

Côté candidats, Adecco a développé un assistant de génération vocale de CV. Il est discrètement mis en ligne fin septembre 2023. Extrêmement simple à utiliser, il permet de décrire ses différentes expériences, l'IA sous-jacente se charge ensuite de les détailler et de les mettre en forme. Sous le capot, l'application combine deux briques. En amont, un modèle de natural language processing transforme la voix de l'utilisateur en texte. En aval, ChatGPT entre dans la danse en générant les compétences et tâches correspondant aux postes évoqués.

Au total, un curriculum vitæ est formalisé en deux à trois minutes. "On a voulu faire de cet outil un moyen de casser les barrières à la création de CV, et ce quelle que soit la raison : un handicap, l'obstacle de l'écrit, un manque de compétences en mise en page, un manque d'inspiration..." En réponse à la phrase "j'ai été cariste dans l'entrepôt d'Amazon de Metz", l'assistant commencera par extraire l'information et la retranscrire au format d'un CV, puis il ajoutera automatiquement un descriptif de poste complet (voir la capture ci-dessous).

Un mois après sa mise en ligne, les premiers résultats de l'assistant sont au rendez-vous. A l'heure où nous publions cet article, près 11 000 CV ont été générés via ce canal. "Pour nos recruteurs, bénéficier d'un CV là où il n'en avait pas auparavant est un vrai plus. Certains se servent de la solution y compris pour compléter les CV de candidats ayant mené des missions complémentaires. Ce que nous n'avions pas anticipé", constate Hélène Jonquoy. "Du côté des intérimaires dont le parcours évolue en permanence, c'est aussi un outil pratique pour mettre très rapidement ses contenus à jour."

"Nous sommes en train de tester notre assistant de CV avec GPT 4"

Pour l'heure, l'assistant de CV d'Adecco tourne sur la version 3.5 du modèle de langue de ChatGPT. "Nous sommes en train de le tester avec GPT 4. Dans cette configuration, nous constatons une meilleure granularité des informations et une plus grande précision dans les tâches énoncées et le vocabulaire utilisé. Nous passerons surement sur GPT 4 d'ici quelques semaines", confie Hélène Jonquoy. Toujours au chapitre des évolutions, Adecco prévoit très prochainement d'associer à chaque CV généré des offres d'emploi en appliquant ses algorithmes de matching.

Automatiser la création d'offres d'emploi

En interne, Adecco a par ailleurs mis au point une application de création d'offres d'emploi à base d'IA générative. Pour ce deuxième projet, le groupe a fait appel à Golden Bees, une filiale de Figaro Classifieds spécialisée dans les stratégies digitales RH.

Une fois le métier, le profil et les compétences renseignés dans l'outil, celui-ci génère une offre d'emploi clé en main. En toile de fond, les modèles de machine learning sous-jacents se basent sur l'historique des offre d'emploi d'Adecco. En capitalisant sur le savoir-faire numérique de Golden Bees, ils adaptent également le contenu aux spécificités des différents job boards, en termes de tonalité et de format. Objectif : maximiser les retours. "Pour la création d'offres d'emploi, cette solution représente un gain de temps de 70% pour nos recruteurs dont plus de 90% plébiscitent l'outil. Mais c'est aussi un gain en qualité car la pertinence des candidatures qui en découlent est meilleure", assure Hélène Jonquoy.

Autre application d'IA générative développée par Adecco : un outil de génération de tâches à destination des commerciaux. En amont, la solution en question glane diverses informations disponibles sur les clients, que ce soit en interne ou sur Internet : plans de recrutements, de suppression de postes, restructurations, etc. "Sachant que nous sommes positionnés sur un métier très courtermiste, il est important d'être très réactif commercialement par rapport aux données sur le marché de l'emploi", argue Hélène Jonquoy. "Cet outil permet de mener des actions à la fois ciblées et rapides." Des candidats aux recruteurs en passant par les commerciaux, Adecco met ainsi l'IA générative au service de ses principaux acteurs clés.