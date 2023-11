Ekimetrics dévoile ses LLM verticaux pour booster les projets d'IA générative

Le groupe français développe une offre de large language models sectoriels. Objectif : maximiser la réussite de ses projets client en misant sur une approche pragmatique.

Fondé en 2006, Ekimetrics fait de la data science sa marque de fabrique. Cette ESN française de 400 salariés développe une offre d'algorithmes verticaux préindustrialisés. Ciblant le pilotage de l'intégralité d'un business model BtoC, ils recouvrent le marketing mix modeling, le demand forecast, la personnalisation du parcours client ou encore l'optimisation des réseaux de vente. La société s'appuie sur cette méthodologie pragmatique pour maximiser le taux de réussite de ses chantiers. "Nous conservons toujours une couche premium de prestations de services pour adapter finement notre technologie à chaque situation. C'est ce travail qui fait la différence entre un logiciel standard, par définition équivalent pour chaque concurrent, et une solution personnalisée permettant à chacun de bénéficier d'un réel avantage compétitif", souligne Jean-Baptiste Bouzige, CEO d'Ekimetrics. Dans l'IA générative, la société parisienne a décidé d'appliquer la même méthode. En exclusivité pour le JDN, elle lève le voile sur son offre de large language models (LLM) spécialisés.

"Notre vocation est de verticaliser les LLM, toujours en vue de créer de la valeur pour nos clients", explique Jean-Baptiste Bouzige. "En amont, nous testons les grands modèles de langue du marché qu'ils soient open source ou propriétaires. L'enjeu étant de comprendre leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses. Ensuite, nous développons des briques d'IA maison pour les compléter. Ce qu'on recherche, c'est la meilleure combinaison d'algorithmes." Parmi ces briques, certaines sont centrées sur la reconnaissance d'entités nommées. Objectif : gérer la reconnaissance du vocabulaire métier, y compris dans ses toutes dernières versions. Dans cette optique, Ekimetrics entraîne ses modèles sur des corpus très verticaux, notamment dans la finance ou la sustainability.

L'analyse de sentiment

Autre axe de positionnement de l'offre de LLM : l'analyse de sentiment. "C'est un champ qui reste complexe à appréhender dans la mesure où il nécessite un traitement très granulaire du texte", insiste Jean-Baptiste Bouzige. D'où la volonté d'Ekimetrics d'investir aussi ce domaine. "Cette capacité sera très utile dans le cas d'assistants visant à prendre des décisions à fort enjeux car elle permettra d'expliquer pourquoi l'algorithme a abouti à tel ou tel résultat, notamment à partir de quelle analyse de sentiment", ajoute le CEO. Par exemple dans le cas de la recherche d'une entreprise experte dans un domaine très pointu, l'algorithme devra être capable de saisir la relation entre le nom de cette entreprise et le domaine de spécialisation en question, y compris dans un paragraphe où d'autres sociétés et expertises sont évoquées.

"Les sociétés comme la nôtre capables de se positionner sur des cas d'usage à la fois pointus et très opérationnels sont peu nombreuses"

Le principal cas d'usage des projets d'Ekimetrics dans l'IA générative ? Il s'agit du développement de copilotes dans la vente, la maintenance ou encore l'analyse financière. Globalement, Ekimetrics entend se concentrer sur les projets les plus complexes. Des projets mettant en scène des niveaux de spécialisations aussi bien pointus que mouvants dans le temps. "Ce qui est le cas de toutes les fonctions métier à la fois évolutives et très réglementées", commente le PDG de la société. Autres cas d'usage : les projets d'IA générative hybrides. Dans le pilotage du développement durable, il s'agit par exemple de combiner des méthodes quantitatives d'évaluation d'empreinte carbone à des méthodes de génération de texte permettant de formaliser les recommandations d'actions à réaliser pour atteindre les objectifs de neutralité.

Des déploiements en trois à quatre mois

En plus des briques évoquées ci-dessus, Ekimetrics package des solutions conçues pour gérer l'encodage des données d'entraînement et, évidemment, des outils pour piloter le RAG (retrieval augmented generation). Une technique qui permet d'injecter de nouveaux contenus dans la base vectorielle des modèles de langue par le biais d'invites. Ce qui évite aussi leur réentraînement. Une fois cette tâche réalisée, le modèle peut ensuite glaner directement ses réponses au sein des contenus ainsi injectés.

Fort de cette boîte à outils, Ekimetrics affirme pouvoir mettre en œuvre un prototype d'IA générative en quelques semaines, et une première version efficace sur le terrain en trois à quatre mois. "Aux Etats-Unis, on voit beaucoup d'entreprises qui mettent en œuvre de gros LLM sur des échelles de déploiement massives. Mais des sociétés comme la nôtre capable de se positionner sur des cas d'usage à la fois pointus et très opérationnels sont nettement moins nombreuses", conclut Jean-Baptiste Bouzige. Présent à Paris, Londres, New York et Hong Kong, Ekimetrics enregistre une croissance de 30% par an. "C'est l'ordre de grandeur que nous avons en ligne de mire pour 2023 malgré les incertitudes du marché", confie le CEO. La société, qui enregistre près de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger, compte parmi ses références clients Axa, Estée Lauder, L'Oréal ou encore Renault.