Que vaut le nouvel Opera dopé à l'IA générative ?

Aria, le copilot IA d'Opera, permet de gagner en efficacité lors des recherches sur le web. Une interface simple, facile à utiliser.

Un nouveau souffle pour Opera ? Le navigateur édité par le consortium chinois Golden Brick bénéficie de nouvelles fonctionnalités d'IA générative poussées dans sa dernière mise à jour. L'utilisation quotidienne en est plus simple. En février et après l'engouement suscité par ChatGPT, le groupe a très rapidement communiqué sur l'intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les résultats sont là, Opera dispose d'un assistant personnel nommé Aria et de plusieurs outils de génération de texte.

Le nouveau copilot est disponible pour l'ensemble des versions : Windows, Linux, Android et iOS. Les fonctionnalités d'IA sont basées sur les modèles d'OpenAI. Selon nos tests, la majorité des requêtes est traitée par GPT-3.5. L'IA est connectée au web avec Google Search, ce qui permet de rechercher des informations récentes avec l'assistant. Pour utiliser Aria, les utilisateurs doivent disposer d'un compte Opera activé. Lancée en juin 2023, Aria a été perfectionnée au fil des semaines pour devenir aujourd'hui assez performante.

Un assistant intégré nativement

L'intégration de l'assistant est assez bien pensée. L'accès au copilot se fait directement depuis la barre des tâches latérales gauche ou via le raccourci clavier "Ctrl + /". L'assistant permet, comme Microsoft Edge, de rechercher des informations récentes, de générer du texte, de le synthétiser ou encore de reformuler certains extraits. L'utilisation de l'outil est assez fluide, les équipes d'Opera ayant porté beaucoup d'attention à l'UX. Bien que le modèle ait recours à GPT-3.5, certaines réponses simples prennent du temps à être générées. Pour sécuriser au maximum son copilot, Opera a rédigé une liste d'instructions de sécurité assez longue, afin d'éviter que l'IA ne dérive.

L'assistant d'Opera est connecté au web. © Capture d'écran

Plus utile, le navigateur intègre nativement un accès rapide à Aria, en sélectionnant du texte sur une page web. Il est possible d'expliquer rapidement le texte sélectionné, d'approfondir le sujet ou encore de le traduire. Ces fonctionnalités, simples en apparence, peuvent vous faire gagner de précieuses secondes lors de votre navigation quotidienne. Attention toutefois, l'IA peut, comme tout LLM, avoir tendance à halluciner et avancer avec assurance des faits erronés.

L'intégration d'Aria rend son utilisation fluide. © Capture d'écran

Un générateur de texte personnalisé

Pour enrichir un peu plus l'expérience IA de son navigateur, Opera s'est également doté d'un générateur de texte personnalisé. Accessible directement depuis Aria, ce dernier permet de répondre à une flopée de cas d'usage différents. Il suffit pour cela de sélectionner le type de tâche à accomplir. A savoir, rédiger un article de blog, un email, une dissertation, une présentation, un post pour un réseau social, un discours ou encore un article. L'interface vous invite ensuite à donner une description du texte à générer. Enfin, vous devez sélectionner le type de ton à utiliser dans le texte : formel, informel, neutre, académique, professionnel, ou fun. L'IA se chargera ensuite de rédiger votre texte.

La composer rend GPT plus facile à utiliser. © Capture d'écran

L'outil offre également une fonctionnalité assez novatrice avec la possibilité d'adopter votre ton personnel dans le texte généré. Pour cela, Aria vous demande d'écrire avec vos mots plusieurs types de texte. L'IA se chargera ensuite d'analyser votre ton pour le reproduire ensuite. Le texte généré est de qualité globalement très basique. Il sera nécessaire de repasser sur le texte pour supprimer les patterns habituels générés par l'IA. L'outil gagnerait à utiliser GPT-4 plutôt que GPT-3.5, mais le coût pour Opera ne serait pas le même.