Ce simple document repousse les cambrioleurs mais il faut le remplir à temps

Avant un départ en vacances, il y a quelques précautions à prendre pour éviter les cambriolages. L'une d'elle est particulièrement simple, mais il faut s'y prendre un peu en avance...

Les cambriolages sont un fléau qui touche de nombreux foyers en France. En 2022, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 211 400 cambriolages et tentatives de cambriolages. Cependant, une démarche toute simple permet de réduire les risques ou de réagir plus rapidement lorsque l'on part en vacances.

Avant d'en parler, rappelons qu'il existe plusieurs précautions à prendre pour éviter les cambriolages. Il est recommandé d'équiper sa porte d'un système de fermeture fiable, d'installer des équipements adaptés et agréés tels que des volets, grilles, éclairage programmé ou systèmes d'alarme. Il est également conseillé de fermer la porte à double tour, même lorsqu'on est chez soi, et de ne pas laisser de clé sur la serrure intérieure d'une porte vitrée.

Lors d'une absence, il faut veiller à ne pas laisser les fenêtres ouvertes, ne pas cacher ses clés à l'extérieur et ne pas annoncer ses dates de vacances sur les réseaux sociaux. Demander à une personne de confiance de passer régulièrement pour récupérer le courrier et ouvrir/fermer les volets est aussi une bonne idée. Mais il existe donc aussi une astuce simple à connaître absolument pour protéger son domicile pendant les vacances.

Cette astuce, c'est l'opération tranquillité vacances (OTV). Grâce à ce dispositif, la gendarmerie ou la police peut veiller sur votre domicile en votre absence. Il suffit de s'inscrire à l'OTV pour que des patrouilles soient organisées et passent aux abords de votre logement. En cas d'anomalies (dégradations, cambriolage...), vous serez immédiatement prévenus.

Pour bénéficier de ce service, il faut s'inscrire en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur ou se rendre directement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont on dépend. L'inscription doit être effectuée au plus tard trois jours avant le départ si le logement dépend des services de police, ou la veille du départ s'il dépend des brigades de gendarmerie. L'utilisation du téléservice en ligne ne nécessite pas de justificatifs, mais il est possible que la police ou la gendarmerie vous contacte pour des vérifications. Le téléservice permet aussi se savoir si on dépend de la police ou de la gendarmerie.

Si vous choisissez de vous inscrire sur place au commissariat ou à la gendarmerie, quelques documents vous seront demandés : un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire...) et un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d'électricité, dernier avis d'imposition...). Une fois inscrit, vous pourrez modifier certains éléments de votre demande comme l'accès à votre logement. En revanche, pour changer les dates d'absence, il faudra annuler la demande et en faire une nouvelle. Une fois la démarche réalisée, vous ne serez pas informé du déroulement de la surveillance, sauf si la patrouille constate quelque chose de suspect.