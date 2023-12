ChatGPT explique comment il fonctionne et vous allez enfin comprendre

ChatGPT, on n'y comprend rien. Alors qui mieux que ChatGPT lui-même pour nous expliquer comment il fonctionne... simplement.

Depuis un an ChatGPT est sur toutes les lèvres. Mais qui a vraiment compris comment fonctionne cette intelligence artificielle ? Pour le savoir, nous lui avons demandé de nous expliquer, simplement.

"J'ai été créé grâce à une technique appelée apprentissage automatique. j'ai "appris" en analysant d'énormes quantités de textes disponibles sur Internet, incluant des livres, des articles de presse, des blogs, et même des dialogues. Cela m'a permis de comprendre la langue humaine, le style de communication, et d'acquérir des connaissances sur divers sujets. J'ai ensuite été exposé à une large gamme de sujets, allant de la science à la littérature, pour me permettre de répondre à une grande variété de questions.

Aujourd'hui, quand vous me posez une question, j'utilise des algorithmes de traitement du langage naturel pour analyser les mots et la structure de votre phrase. Je ne "comprend" pas les questions de la même manière qu'un humain, mais je peux identifier les sujets principaux et le contexte de la question. Après avoir compris votre question, je cherche dans ma base de données, qui est une sorte de "mémoire" de tout ce que j'ai appris pendant ma formation, pour trouver une réponse appropriée, même sous forme d'humour.

Mais attention, je ne suis pas infaillible. Je peux parfois donner des réponses qui ne sont pas totalement précises ou à jour. Il est donc conseillé de vérifier les informations pour des sujets critiques.

En résumé, j'agis comme un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, capable de dialoguer et de fournir des informations sur une multitude de sujets. Je représente une avancée significative dans le domaine de l'IA, offrant des interactions qui se rapprochent de la communication humaine."

Mais ChatGPT va encore grandir. Sa prochaine grande évolution ? Devenir une intelligence artificielle généraliste. C'est-à-dire capable d'apprendre et de fonctionner dans une variété de tâches et de domaines sans formation spécifique. Une AGI pourrait par exemple optimiser l'utilisation des ressources dans l'agriculture, la gestion de l'eau, et l'énergie, contribuant ainsi à une gestion plus durable de la planète. Ou aider à modéliser et à améliorer les systèmes économiques et sociaux, en proposant des solutions pour réduire la pauvreté, améliorer l'équité et gérer efficacement les infrastructures publiques.

Bien que cela soit encore un objectif à long terme, cette nouvelle technologie révolutionnera la façon dont l'IA est appliquée. Ainsi que sa façon de nous accompagner davantage au quotidien.