Pour payer moins d'impôt il suffit de cocher une de ces cases sur sa déclaration de revenus

Ces cases de la déclaration de revenus ne sont pas toujours connues mais permettent de réaliser d'importantes économies.

Si la déclaration de revenus est préremplie, cela ne signifie pas qu'elle est totalement exacte ! La traditionnelle corvée printanière de la déclaration d'impôt mérite tout de même qu'on s'y attarde. Si le fisc détient déjà de nombreuses informations sur vos revenus, il ne possède pas toutes les données concernant votre situation familiale ou vos choix de dépenses. Avant de signer votre déclaration, pensez à vérifier si vous pouvez bénéficier de certaines réductions d'impôt. Non seulement ces avantages peuvent réduire considérablement le montant de l'impôt à payer, mais ils peuvent aussi conduire le fisc à vous octroyer un remboursement.

Tout d'abord, si vous avez élevé seul un enfant pendant au moins 5 années, vous pouvez cocher la case L pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire. De même, si vous avez plus de 74 ans et que vous bénéficiez d'une pension militaire d'invalidité, ou que vous êtes veuve/veuf de guerre, la case W vous permet d'obtenir une demi-part supplémentaire. La case T, quant à elle, concerne les parents isolés vivant seuls avec leurs enfants ou une personne invalide.

Ensuite, si vous versez une pension alimentaire à un enfant majeur ou à un ascendant dans le besoin, vous pouvez déduire ces sommes de vos revenus. Pour un enfant majeur, la déduction est limitée à 6 368 euros par an et par enfant (cases 6EL et 6EM). Pour un ascendant, le montant déductible dépend de ses ressources et peut inclure les frais d'hébergement en maison de retraite ou d'hospitalisation (case 6GU).

Par ailleurs, les dons effectués à diverses organisations peuvent ouvrir droit à des réductions d'impôt. Les dons aux œuvres ou organismes d'intérêt général (case 7UF) permettent une réduction de 66% des versements, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté (case 7UD) donnent droit à une réduction de 75% des versements, plafonnée à 1 000 euros. Enfin, les dons aux associations cultuelles (case 7UG) ouvrent droit à une réduction de 75% des versements, dans la limite de 562 euros. Les versements excédant ces plafonds sont automatiquement reportés sur la réduction d'impôt de 66%.

Les versements sous forme de dons ou de cotisations à un parti politique peuvent également donner lieu à une réduction d'impôt, à condition de ne pas dépasser 7 500 euros par personne et d'être effectués par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire pour les montants supérieurs à 150 euros. De plus, si vous êtes membre d'un syndicat professionnel représentatif, vos cotisations syndicales vous donnent droit à un crédit d'impôt de 66% (cases 7AC, E ou G), dans la limite de 1% de vos revenus.

Enfin, si vous avez souscrit un premier abonnement de 12 mois à un journal, une publication trimestrielle ou un service de presse en ligne d'information politique et générale entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% de vos dépenses (cases 7PA ou 7PB).