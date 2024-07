Comparatif des assistants IA d'entreprise : Microsoft Copilot vs Google Gemini vs Amazon Q

Le JDN vous propose un comparatif exhaustif des différents Copilot d'entreprise proposés par Microsoft, Google et Amazon. Fonctionnalités, modèle, tarif… On vous explique tout.

C'est probablement l'outil le plus déployé en entreprise depuis le début de la vague d'IA générative. Le Copilot d'entreprise offre aux collaborateurs une solution flexible et sécurisée pour utiliser la force d'un grand modèle de langage dans un contexte professionnel. Rédaction d'email, synthèse de document, recherche documentaire… Les cas d'usage au service de la productivité sont légion. Pour l'heure, bien que le marché du Copilot d'entreprise reste dominé par Microsoft Copilot et Google Gemini, Amazon arrive dans la course. Le géant de Seattle commence à rattraper son retard dans l'IA générative B2B et a annoncé l'ouverture en disponibilité générale d'Amazon Q.

Des modèles différents, des fonctionnalités communes

Amazon Q Gemini pour Google Workspace Copilot pour Microsoft 365 LLM utilisé NC Gemini 1.5 Pro GPT-4 Turbo Switch de modèle X X Logiciel bureautique intégré aucun - Gmail

- Docs

- Sheets

- Slides

- Meet - Teams

- Word

- Outlook

- PowerPoint

- Excel

- OneNote

- Loop

- Formulaires Support de la multimodalité X X Type d'intégration RAG FSx, RDS, S3, WorkDocs + 40 services tiers Données Google Workspace (Google Drive + Gmail) Données Microsoft Graph Verticales supplémentaires - Amazon Q Business (tout collaborateur)

- Amazon Q Developer (développeur)

- Amazon Q Connect (centres d'appels)

- Amazon Q Supply Chain (logistique) - Gemini for Google Cloud (développeurs) - Microsoft Security Copilot (cybersécurité)

- Microsoft Copilot for Finance (comptabilité)

- Microsoft Copilot for Service (centres d'appels)

- Microsoft Copilot in Azure (cloud manager)

- Microsoft Copilot for Sales (vente)

- Microsoft Copilot for Dynamics 365 (gestion clientèle)

- Copilot in Power Apps

- GitHub Copilot (développeurs)

Google, Amazon et Microsoft proposent tous trois des copilot adaptés pour la plupart des métiers en entreprises. Résumé de document, génération de texte, recherche documentaire appuyée par RAG… Les solutions proposent toutes les mêmes fonctionnalités, avec une qualité similaire grâce à l'utilisation des meilleurs LLM du marché. Seul Amazon Q ne propose pas la multimodalité avec l'analyse des images. Amazon refuse par ailleurs de communiquer l'orchestration exacte des modèles à l'œuvre derrière son copilot. Le choix entre les trois solutions devra avant tout porter sur le choix d'une suite bureautique et la pertinence des connecteurs proposés. Si votre entreprise est déjà embarquée dans 365 avec des données dans le Graph, il parait peu judicieux de passer sur Workspace avec Gemini et inversement. En revanche, si vous êtes agnostique et souhaitez rapidement connecter vos données de silos tiers (Saleforce, ServiceNow ou autre), le choix d'Amazon Q et de ses nombreux connecteurs externes est pertinent.

Amazon Q, Microsoft Copilot, Google Gemini : quel prix ?

Une tarification complexe pour Amazon Q

Amazon Q Business est disponible en France avec deux formules d'abonnement.

Offre d'abonnement Prix (par utilisateur/mois) Fonctionnalités Amazon Q Business Lite 3 $ - Dialogue avec l'IA basé sur les données de l'entreprise - Interface simple - Prise en charge de l'authentification unique (SSO) Amazon Q Business Pro 20 $ - Dialogue avec l'IA basé sur les données de l'entreprise - Interface simple - Prise en charge de Q Apps et de plugins personnalisés - Intégration avec Amazon QuickSight pour l'analyse de données

Pour l'indexation des données, nécessaire au Retrieval-Augmented Generation (RAG) avec Amazon Q Business, deux offres sont proposées :

Offre d'indexation Prix (par heure/unité) Capacité d'indexation Utilisation recommandée Starter Index 0,140 $ 20 000 documents ou 200 Mo de texte PoC et tests Enterprise Index 0,264 $ 20 000 documents ou 200 Mo de texte Mise en production

Microsoft Copilot : 22 euros par utilisateurs par mois

Copilot pour Microsoft 365 est disponible à un tarif de 28,10 € HT par utilisateur et par mois (abonnement annuel) ou de 337,20 € HT par utilisateur et par an (paiement annuel). Par ailleurs une licence distincte pour une offre Microsoft 365 est requise pour bénéficier de Copilot. Un cout supplémentaire à anticiper lors de sa décision.

Offre d'abonnement Tarif mensuel (HT) Tarif annuel (HT) Notes Copilot pour Microsoft 365 28,10 € 337,20 € Licence distincte pour une offre Microsoft 365 requise

Deux offres chez Google pour Gemini

Gemini propose deux types de forfaits : le forfait modulable et le forfait annuel/fixe. Avec le forfait modulable, vous payez mensuellement pour chaque utilisateur disposant d'une licence Gemini, avec la possibilité d'ajouter ou de supprimer des licences à tout moment et un paiement au prorata pour les modifications en cours de mois. Le forfait annuel/fixe, quant à lui, permet de payer chaque mois l'équivalent d'un mois du nombre de licences achetées, avec la possibilité d'ajouter des licences à tout moment mais de les supprimer uniquement à la date de renouvellement du forfait. Ce dernier offre un tarif par utilisateur et par mois plus avantageux que le forfait modulable.

Forfait Gemini Business Gemini Enterprise Forfait annuel/fixe 24 $ par utilisateur/mois 36 $ par utilisateur/mois Forfait mensuel 20 $ par utilisateur/mois 30 $ par utilisateur/mois

Comment choisir entre Copilot, Gemini et Amazon Q ?

Le choix entre Copilot de Microsoft et Gemini de Google dépendra principalement de la suite bureautique déjà déployée au sein de l'entreprise. Si vous utilisez déjà massivement les outils Microsoft 365 comme Teams, Word ou Outlook, Copilot s'intègrera très naturellement à votre environnement de travail. A l'inverse, si votre entreprise est davantage tournée vers Google Workspace avec Gmail, Docs et Sheets, Gemini constituera un choix plus pertinent et cohérent.

Cependant, si on compare plus directement Copilot et Gemini, on peut considérer que l'assistant IA de Google offre davantage de liberté et d'ouverture, là où Copilot reste très attaché à l'écosystème Microsoft. Gemini pourrait donc être plus adapté pour les entreprises souhaitant éviter un verrouillage trop important vis-à-vis d'un fournisseur unique.

Enfin, pour les entreprises recherchant un maximum de flexibilité et de modularité, tout en conservant des fonctionnalités proches de celles d'un copilot d'entreprise, Amazon Q apparaît comme une alternative intéressante. Capable de se connecter à de multiples sources de données tierces, indépendant d'une suite bureautique spécifique, et affiché à des tarifs très compétitifs.