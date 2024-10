En pleine transition de business model, LightOn mise sur une entrée en bourse

La start-up fondée en 2016 a déposé son document d'enregistrement pour Euronext Growth. De quoi en savoir plus sur sa situation et ses intentions.

C'est une annonce inattendue en cette fin d'année. LightOn, éditeur français d'IA, va s'introduire très prochainement sur Euronext Growth. Une stratégie de financement qui détonne dans l'écosystème des start-up IA qui préfère, jusqu'à présent, lever des fonds de capital risque. Activité, stratégie, résultats, projections… On vous dit tout sur cette opération grâce au document d'enregistrement de la société.

Depuis sa création, LightOn a connu plusieurs vies, tant dans son modèle économique que dans ses sources de financement. La start-up a d'abord levé 2,9 millions d'euros en 2018 auprès de Quantonation et Anorak Ventures pour développer sa technologie initiale de processeurs optiques (OPU). L'entreprise a ensuite diversifié ses sources de financement avec notamment des subventions publiques - ces dernières ayant significativement diminué, passant de 644 000 euros en 2022 à 148 000 euros en 2023.

Historiquement centrée sur son offre Forge, qui propose des solutions d'IA sur mesure aux entreprises, la start-up générait jusqu'à présent des revenus substantiels mais ponctuels. Avec le lancement fin 2023 de sa nouvelle plateforme Paradigm, une solution d'IA générative commercialisée sous forme de licences annuelles, LightOn ambitionne de basculer vers un modèle SaaS plus prévisible.

Paradigm propose aux entreprises une interface complète pour développer des agents personnalisés basés sur des LLM. Les entreprises peuvent choisir d'utiliser Alfred, le LLM développé par LightOn, ou un autre modèle ouvert ou propriétaire en fonction de leurs préférences et de leurs exigences de sécurité. La plateforme peut être déployée sur l'infrastructure du client, soit sur site, soit sur un cloud privé.

Ce nouveau changement de cœur de métier ne s'est pas fait en douceur. La jeune start-up est passée de 7,966 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 (grâce à la finalisation d'un grand modèle de langage pour un client étranger) à 614 000 euros au 30 juin 2024. Malgré ce début difficile, LightOn affiche sa confiance dans Paradigm. La start-up a convaincu 4 clients au 31 juillet 2024, générant un ARR (revenu annuel récurrent) de 0,9 million d'euros. Au 30 juin 2024, LightOn disposait d'une trésorerie de 2,9 millions d'euros et un total de dettes de 1,8 million d'euros, principalement constituées d'emprunts obligataires convertibles.

Enfin et comme de nombreuse start-up d'IA générative, LightOn ne s'annonce pas rentable pour cet exercice 2024. Au 30 juin 2024, l'EBITDA de la société était négatif, s'élevant à -2,378 millions d'euros. Il était en revanche positif en 2023, à 3,945 millions d'euros

K€ CA EBITDA REX Rnet Dette ARR Décembre 2022 1 846 -10 -346 -133 1 829 NP Décembre 2023 7 966 3 945 3 677 3 736 1 758 NP Mars 2024 200 Juin 2024 614 -2 378 -2 312 -2 089 1 462 Juillet 2024 900 Projection 2027 40 000 16 000 35 000 000

Un CA à 40 millions dans le viseur

Les fondateurs, Igor Carron, Laurent Daudet en sont sûrs, le modèle de LightOn devrait propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. La start-up vise un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros, un ARR d'environ 35 millions d'euros et une marge d'EBITDA d'environ 40% d'ici 2027. Pour atteindre cet objectif, LightOn mise sur une double stratégie de conquête commerciale et de déploiement international.

LightOn a identifié cinq secteurs prioritaires pour l'adoption rapide de l'IA générative : la banque-assurance, la défense, la santé, l'industrie et le secteur public. La jeune pousse s'appuiera sur deux canaux de commercialisation : direct et indirect, via des partenariats stratégiques. Deux partenariats sont déjà en cours avec Orange Business et Hewlett Packard Enterprise. Enfin, LightOn devrait concentrer ses efforts sur les pays européens et le Moyen-Orient, avec l'objectif d'avoir au moins un représentant dans quatre pays européens et un bureau commercial au Moyen-Orient d'ici fin 2025.

LightOn est convaincue que sa capacité à attirer les talents et l'amélioration continue de ses solutions, lui permettront de réaliser ses ambitions et de devenir un acteur de premier plan en France et en Europe. La start-up prévoit notamment de recruter environ 50 nouveaux collaborateurs d'ici 2027 et d'intégrer de nouvelles langues dans son LLM Alfred pour étendre sa portée géographique.

Une IPO à 10 millions d'euros ?

Pour financer ses ambitions, LightOn souhaite lever environ 10 millions d'euros via son introduction sur Euronext Growth Paris. Ces fonds seront principalement destinés à accélérer le développement commercial de Paradigm, avec notamment le renforcement des équipes de vente et de marketing, ainsi que le recrutement d'ingénieurs pour enrichir la plateforme de nouvelles fonctionnalités. Une partie de l'enveloppe servira également à financer le développement de modèles spécialisés et l'acquisition de puissance de calcul. Par ailleurs la start-up affiche une belle notation ESG de 50/100 (attribuée par EthiFinance) soit 6 points au-dessus de la moyenne de son secteur. LightOn peut déjà compter sur un engagement de 3 millions d'euros de la part d'Axon Partners Group, soit environ 30% de l'augmentation de capital visée.

Alors que Mistral AI a levé 600 millions d'euros en juin, valorisant l'entreprise à 5,8 milliards d'euros, LightOn fait le pari d'une IPO de 10 millions d'euros sur Euronext Growth. Reste à voir si ce pari de l'indépendance par les marchés publics saura convaincre les investisseurs et permettre à LightOn de réaliser ses ambitions dans un secteur en pleine effervescence.