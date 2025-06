Les 10 styles à utiliser avec ChatGPT pour générer des images vraiment originales

Pop art, vaporwave, CyberPunk…4o Image Génération facilite la génération de visuels divers.

Le 25 mars dernier, OpenAI a désigné un successeur à DALL-E 3, 4o Image Génération. Une façon notamment pour la firme de Sam Altman de rattraper son retard sur la concurrence.

Côté nouveautés, le rendu typographique est plus précis que son prédécesseur. GPT‑4o se charge de la police, la casse, la taille des caractères et l'alignement. Cela permet d'éviter certains soucis rencontrés sur DALL-E 3. Attention cependant au rendu des langues non latines. Le suivi des invites de son côté se veut plus pointu. Il est possible de générer une dizaine d'objets ainsi que des codes hexadécimaux. La résolution affichée monte jusqu'à 4096 × 4096 px, contre 1024 × 1024 px pour DALL-E 3.‍

Les images peuvent également s'améliorer au fil des itérations, en gardant la cohérence du visuel. Il est également plus facile d'appliquer un style. La génération d'images 4o est disponible via ChatGPT Plus (20 $/mois) pour un usage quasi illimité, des délais de réponse réduits et quelques options avancées pour affiner vos visuels.

Un prompt à détailler

Nous allons nous intéresser davantage à l'application d'un style. Le but est d'obtenir des visuels originaux, moins ChatGPT look like. Différentes règles peuvent être prises en compte pour cela. Le prompt d'abord doit être détaillé et précis. Des éléments sur le style peuvent être mentionnés, comme l'ambiance, le cadre, la description, la composition, la présence d'éléments typographiques, la qualité de l'image, les contraintes techniques ou les éléments à exclure.

Au niveau méthodologique, il est possible de débuter par une demande générale, d'adapter le rendu et d'ajouter des détails précis. Nous nous sommes servis de notre côté de la méthode COF pour Contexte, Objectif et Format.

1. Style Bauhaus

Le terme Bauhaus vient de l'allemand Bau, "bâtiment, construction", et Haus, "maison". Cette école d'architecture et d'arts appliqués, fondée au lendemain de la Première Guerre Mondiale, est notamment marquée par des lignes épurées et sobres, des formes géométriques, mêlées à des palettes chromatiques primaires.

<OBJECTIF>En tant qu'expert en communication, réalise une affiche dans le style Bauhaus, années 1920. </OBJECTIF><FORMAT> Composition : au centre, des cerveaux stylisés en couleurs dominantes alternées. Titre en haut au centre : " Histoire de l'IA ". Titre en petit, en bas au centre " Paris - 2025 ". Ambiance : marquée par la simplicité, le naturel et la praticité. Couleurs primaires dominantes : rouge, bleu, jaune, avec du noir et du beige en fond. Texture papier vieilli, style d'impression sérigraphique. Format affiche </FORMAT> <CONTEXTE>Affiche pour un salon sur l'histoire de l'IA</CONTEXTE>

2. Style CyberPunk

Le cyberpunk était à l'origine davantage une philosophie. Il présente une dystopie et un univers de fiction où la technologie semble contrôler la société. Un film comme Blade Runner ou un dessinateur de bandes dessinées comme Moebius ont davantage codifié son esthétisme.

<OBJECTIF>En tant que professionnel du design et du cinéma, réalise un visuel dans le style cyberpunk</OBJECTIF> <FORMAT> Ambiance : inspire-toi du film Blade Runner. Univers futuriste et sombre avec les technologies de l'information omniprésentes. Dystopie, la technologie de façon générale prend aussi une grande importance. Couleurs : noires essentiellement, rose, violet et bleu clair, contrebalancées par des couleurs plus petites et plus vives. Composition : gros plan sur un homme de quarante ans. Cadrage western. Il est situé dans le premier tiers horizontal de l'image. Il porte un trench-coat. Regard préoccupé. Sur sa montre est écrit distinctement " 200 CREDITS ". Derrière lui, des immeubles avec des messages publicitaires. Il pleut. Des néons émettent une lumière blafarde. Pollution élevée. Lignes fines pour les lignes de coupe et les panneaux. Sur les immeubles est écrit " AI is watching you " et " New revolution in AI ". Détails élevés. Format PNG.</FORMAT> <CONTEXTE>Cette image sera affichée dans un cinéma de quartier. </CONTEXTE>

Notons que si le texte "200 crédits" sur la montre n'apparaît pas de façon satisfaisante, il est possible de demander à 4o Image Génération de reprendre le visuel en écrivant distinctement " 200 crédits ".

3. Style vaporwave

A l'origine style visuel et genre musical nés au début des années 2010, le vaporwave plonge dans les technologies des années 80 et 90. Il crée des ambiances rétro futuristes, avec des graphismes originaux et l'utilisation de la couleur fluo notamment.

<OBJECTIF>En tant que graphiste, élabore un visuel pour une pochette d'album dans le style vaporwave. Celle-ci doit embrasser l'esthétique rétro-futuriste</OBJECTIF> <FORMAT> Ambiance : marquée par la nostalgie, la culture du remix et Internet, surréaliste, ironique et low-fi. Style accrocheur et détendu. Couleurs : fluo, roses fluo, bleus turquoise, violets et dégradés. Graphismes décalés. Composition : inspiré des jeux d'arcade. Collage numérique. Un buste grec au centre de l'image. Palmiers stylisés en noir à gauche de l'image. Soleil couchant en haut et au centre de l'image. Sol carrelé géométrique dans la première partie inférieure de l'image, avec une grille lumineuse style Tron. Texte : caractères japonais (CJK) sur les yeux du buste. Qualité de l'image : léger filtre style VHS sur le visuel. Lignes de balayage. Trouver des effets de superposition qui ajoutent du grain et du scintillement. Format pochette d'album </FORMAT><CONTEXTE>Cette image servira de pochette d'album </CONTEXTE>

Indiquons qu'il ne faut pas hésiter à faire des itérations pour baisser l'intensité du filtre par exemple.

4. Style cubiste

Ayant eu comme précurseur Cézanne ou Pablo Picasso, le cubisme présente une déconstruction conceptuelle du réel. Il démultiplie les points de vue sur l'objet.

<OBJECTIF>Tu es un peintre cubiste. Élabore un tableau sur l'univers du bureau. </OBJECTIF> <FORMAT> Composition : trois personnes dans un bureau. Il y a une table à leur gauche. Couleurs plutôt pastel. Dominantes de rouge, jaune, vert bleu, gris et marrons. Harmonie des couleurs. Texture rugueuse. Technique : visuel conceptuel, pas abstrait. En 4 dimensions. Personnages et bureau découpés en formes géométriques. Utilisation de cubes, de cylindres et de rectangles. Volumes géométrisés, presque comme avec une technique de collage, comme si l'artiste avait saisi le sujet sous différents angles et l'avait fusionné en un seul visuel. Les figures, visages et objets sont composés de formes élémentaires pures. Eclairage naturel. Qualité de l'image : Rendu comme un tableau de maître du début du 20 ème siècle. Ne pas mettre d'éléments comme un ordinateur ou un téléphone</FORMAT><CONTEXTE>Tableau sur le sujet de l'univers du bureau </CONTEXTE>

Soulignons que si l'on ne veut pas faire d'anachronisme, il est conseillé d'exclure comme dans le prompt certains éléments comme l'ordinateur ou le téléphone.

5. Style Pixel Art

Comme son nom l'indique, le pixel art est créé à partir de "pixels", ces petits éléments carrés. Souvent associé aux jeux vidéo, le pixel art est une forme d'art numérique qui utilise des carrés de différentes tailles.

<OBJECTIF>Tu crées un jeu vidéo de plateformes dans les années 80. </OBJECTIF> <FORMAT> Dans le style Pixel Art. Composition : une plateforme de jeux vidéo avec une scène en plein air. De la verdure, deux arbres et deux plateformes comme dans le jeu vidéo Mario. En arrière-plan, un ciel bleu, avec quelques nuages blancs avec des dégradés de gris. Structure : petits carrés de différentes tailles. Impression que l'image a été réalisée à l'aide d'un logiciel de dessin numérique. Elle est formée de ces petits carrés. En regardant l'image de près, on doit voir ces carrés. On ne doit pas trop voir les délimitations entre les différents pixels par contre. Les détails de l'image sont très importants. Le contraste des pixels doit permettre de faire ressortir les détails. Les arbres, la terre et la pelouse en bas sont stylisés. Ils sont disposés comme dans une plateforme 2D. Ils doivent contraster fortement avec le ciel derrière. Ces éléments doivent être facilement reconnaissables. L'image est crénelée. Les tailles et éléments d'images sont divisibles par des multiples de deux. Qualité de l'image : définition d'écran basse et nombre de couleurs limitées. </FORMAT><CONTEXTE>Cette image est issue d'une scène d'un jeu vidéo </CONTEXTE>

6. Style Art nouveau

L'Art nouveau est un mouvement artistique décoratif apparu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le style s'inspire souvent de la nature. Il met aussi régulièrement en avant des figures féminines.

<OBJECTIF>Tu es un peintre de la fin du 19ème siècle. Réalise une affiche dans le style Art nouveau comme celles réalisées par Alphonse Mucha </OBJECTIF> <FORMAT> Ambiance : organique, dynamique, avec un côté sensuel. Couleurs inspirées par la nature, vives, vibrantes et harmonieuses. Tons pastel, sur une gamme de bleu, vert pâle, gris, rose, mauve et beige. Composition : femme au centre de l'image, les épaules dénudées. Robe blanche. Jupe de couleur plus vive par dessus. Elle porte une couronne de fleurs sur la tête et tient un bouquet de fleurs. Il y a un cercle bleu foncé derrière elle. Arabesques en forme de fleurs et de plantes tout autour d'elle, avec beaucoup de détails. Lignes longues et sinueuses. Formes organiques. Eclairage doux. Dans une police Rembrandt, écris " Art nouveau " au-dessus du personnage. Qualité de l'image : rendu d'un tableau art nouveau fin 19ème siècle. Polychromie. </FORMAT><CONTEXTE>Cette affiche vise à sublimer le lieu où elle sera apposée </CONTEXTE>

7. Style graffiti

Venant de l'art urbain, le style graffiti est souvent lié au hip hop. Il propose généralement des couleurs vives et des formes dynamiques, réalisées principalement à la bombe aérosol.

<OBJECTIF>Tu es un artiste graffeur. Réalise un graffiti, un tag et un Bboy sur un mur </OBJECTIF> <FORMAT> Ambiance : urbaine, moderne et dynamique. Composition : un mur un peu sale. Mot " HAMMER " en graffiti wildstyle de couleurs vives. Contrastes de couleurs forts. Jeux de lumière et d'ombre sur la composition. Ombres portées et ombres internes dans les lettres. Techniques de superposition de couleurs et de textures. Quelques dégradés. Visuel frappant et expressif. En bas, écrit en tag et au marqueur posca noir "NB". A gauche du Graffiti en Bboy, dessine le personnage de Thor en cartoon avec son marteau. Il donne vie aux lettrages. Touche un peu décalée. Rendu comme entièrement réalisé avec des bombes aérosols. </FORMAT><CONTEXTE>Cette œuvre sera exposée lors d'un festival d'hip hop </CONTEXTE>

8. Style pop art

Né dans les années 50, le style pop art est popularisé dans les années 1960 avec des artistes comme Andy Warhol. Il se distingue par des visuels issus de la culture populaire, possédant des couleurs vives et saturées.

<OBJECTIF>En tant que graphiste dans les années 60, tu souhaites évoquer la culture populaire dans un style pop art.</OBJECTIF> <FORMAT>Composition : femme ressemblant à Marilyn Monroe, cadrée de près. Elle semble embrasser le photographe. Couleurs vives (rouge, jaune et bleu) et saturées. Fort contraste entre elles. Contours noirs audacieux. Ajoute sur la peau du personnage des points de Benday. Ambiance : sentiment de dynamisme et de vitalité, un peu d'excentricité. Impression d'être dans une publicité. Ton décalé. Sérigraphie </FORMAT> <CONTEXTE>Cette image doit permettre de populariser l'art </CONTEXTE>

9. Style dessin au trait

Le dessin au trait possède une apparente simplicité. Il est réalisé à partir de traits de base. Pourtant, il offre une réelle puissance créative.

<OBJECTIF> En tant que peintre expérimenté, tu réalises une " étude " d'une personne assise devant un ordinateur. Le but est de capturer l'essence du sujet, en particulier la forme extérieure </OBJECTIF> <FORMAT> Travaille dans le style des dessins au trait des croquis de Leonard de Vinci. Composition : personne assise sur un fauteuil dans le premier tiers horizontal de l'image. La table et l'ordinateur occupent l'autre partie. Technique : traits rapides et simples, en monochrome, réels et organiques. Ils peuvent être plus ou moins légers. Ils sont de différentes largeurs, poids et textures. Les lignes sont bidimensionnelles, tridimensionnelles, abstraites, descriptives ou implicites. Elles peuvent être droites ou courbes. Pas d'ombres ni de gradients. Techniques comme la règle des huit têtes pour aider à définir les proportions. Format : dessin effectué au crayon à papier sur un carnet de dessin ayant un aspect vieux. </FORMAT><CONTEXTE>Croquis pour aider dans le cadre d'une future peinture. </CONTEXTE>

10. Style peinture à l'huile

La peinture à l'huile offre des visuels riches et variés.

<OBJECTIF>Tu es un artiste peintre. A partir du croquis envoyé de l'homme travaillant à son bureau, réalise une peinture à l'huile.</OBJECTIF> <FORMAT> Composition : ajoute une fenêtre ouverte à gauche de la personne travaillant devant l'ordinateur. On y voit une nature verdoyante. La lumière vient par elle. Il y a un jeu d'ombre et de lumière entre la personne, le bureau et l'ordinateur. Procédé technique : utilisation du tube de peinture, composé de pigments et d'un liant à base d'huile. Premier fond de couleur déposé avec une couleur très diluée à l'essence de térébenthine. Chaque couche de peinture est plus grasse que la précédente. Les parties foncées sont d'abord peintes. L'éclaircissement s'effectue à la fin. Travail au pinceau et au couteau. Pendant le séchage, certains détails comme le fondu et le modelé sont peaufinés. Différentes teintes sont utilisées : de gris, de bruns, de verts, de beige, de rouge ou de bleu. Couleurs vibrantes et brillantes. Techniques de glacis, d'empâtement et d'émiettement. Rendu : tableau de maître.</FORMAT> <CONTEXTE>Ce tableau doit traverser les époques. </CONTEXTE>

Comme vous avez pu le noter, nous avons envoyé à ChatGPT comme esquisse le dessin au trait de la personne travaillant devant un bureau.