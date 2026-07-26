La CAF et l'Agirc-Arrco peuvent payer une partie de votre déménagement si vous respectez ces conditions

En cas de déménagement, la Caisse d'allocations familiale (CAF), la Caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco ou même Parcoursup peuvent verser une aide aux particuliers.

La saison estivale représente la période la plus intense pour les déménagements en France. Plus de la moitié des changements de domicile s'effectuent durant les mois de juillet et août, selon les données des entreprises Dmax et Nextories, spécialisées dans l'organisation des déménagements. Cette concentration est liée à la rentrée.

En septembre, les étudiants rejoignent les villes universitaires où ils poursuivront leurs études, tandis que les nouveaux salariés ou ceux en mutation professionnelle prennent leurs fonctions la plupart du temps en septembre ou en octobre. Les vacances d'été offrent ainsi aux familles l'opportunité idéale pour organiser leur installation dans un nouveau logement.

Un déménagement engendre toutefois des frais considérables : location d'un véhicule, recours à une entreprise de déménagement, etc. Heureusement, plusieurs organismes proposent des aides financières destinées à alléger la facture des ménages.

La Caisse d'allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) accordent une prime de déménagement aux familles nombreuses. Depuis le 1ᵉʳ avril 2026, cette aide peut atteindre 1 147,58 euros pour un foyer comptant au moins 3 enfants, qu'ils soient nés ou à naître. Un montant supplémentaire de 95,63 euros par enfant s'ajoute au-delà du troisième. Le déménagement doit obligatoirement intervenir entre la fin du troisième mois de grossesse du dernier enfant et son deuxième anniversaire. Enfin, le demandeur doit être éligible à l'aide personnalisée au logement (APL) ou à l'allocation de logement familiale (ALF) pour son futur logement.

La caisse de retraite Agirc-Arrco, dédiée aux anciens salariés du secteur privé, propose également un dispositif d'aide au déménagement pour ses affiliés. Cette assistance peut couvrir jusqu'à 3 500 euros. Le montant peut varier selon les zones géographiques du logement actuel et du futur domicile. Pour solliciter cette aide, les retraités doivent s'adresser directement à leur caisse de retraite complémentaire. Pour cela, ils peuvent envoyer un courrier, remplir un formulaire en ligne sur le site internet de l'Agirc-Arrco, ou encore contacter leur caisse de retraite directement par téléphone.

Enfin, le dispositif Parcoursup offre une aide spécifique aux lycéens qui s'apprêtent à entrer dans l'enseignement supérieur loin de leur domicile familial. Cette aide à la mobilité s'élève à 500 euros pour les futurs étudiants. Trois critères déterminent l'éligibilité : être bénéficiaire d'une bourse de lycée, être inscrit sur la plateforme Parcoursup durant l'année en cours avec au moins un vœu confirmé en dehors de son académie de résidence, et avoir accepté définitivement une proposition d'admission pour une formation située hors de son académie d'origine.

Les demandes s'effectuent à partir du 1ᵉʳ juin 2026 sur le portail messervices.etudiant.gouv.fr. Un dispositif complémentaire existe pour les étudiants boursiers titulaires d'une licence qui changent de région académique pour intégrer un master. Ces derniers peuvent prétendre à une aide de 1 000 euros.