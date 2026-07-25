Ni plage, ni montagne, c'est le meilleur endroit pour passer des vacances selon la science

Cette destination inattendue serait pourtant très bénéfique pour profiter au mieux de ses vacances. De plus en plus de personnes s'y intéressent.

Nous sommes à la fin du mois de juillet et les vacances battent leur plein. Si certains sont déjà rentrés de congés, d'autres n'ont pas encore pu en profiter. Ces moments sont souvent l'occasion de prendre du temps pour soi, en famille mais surtout de partir loin du domicile et du quotidien pour un dépaysement bien mérité. De quoi recharger les batteries.

En la matière, plusieurs destinations tiennent la corde parmi les préférées des Français. D'abord, la plage, un classique indémodable. Le beau temps, l'eau salée et un bronzage à rendre jaloux tous vos collègues. Toujours dans la nature, d'autres préfèrent les chemins escarpés de randonnée, en montagne ou dans de vastes plaines propices au silence. Loin des stations balnéaires et de leur agitation.

Pourtant, une autre destination émerge de plus en plus chez les vacanciers. Expedia Group, agence de voyage qui exploite de nombreux sites comme Expedia.com, Hotels.com ou encore Hotwire.com l'évoque dans son rapport 2026. Ce lieu de vacances inattendu n'est autre que la ferme. Avec sa nature, ses animaux et sa tranquillité. Toujours selon le rapport, 84% des voyageurs expriment un intérêt pour séjourner à proximité d'une ferme.

Les données sont particulièrement marquantes sur le site de locations de vacances Abritel où les mentions de fermes dans les avis voyageurs ont augmenté de 300% cette année. Comme si la présence d'une ferme à proximité était devenue un point essentiel pour les voyageurs au même titre que celle d'un bon restaurant ou d'un bon lit d'hôtel. Cette simplicité pourrait, à long terme, avoir meilleure presse que les hôtels all-inclusive.

Mais comment expliquer cet attrait nouveau pour les vacances à la ferme ? La science permet d'expliquer et de comprendre ce phénomène. La revue scientifique américaine et britannique Social and Personality Psychology Compass a publié une étude sur les bienfaits des environnements naturels sur le corps humain. Et les résultats sont très parlants.

L'étude pointe du doigt le fait qu'une exposition prolongée à ces lieux en pleine nature permet de réduire efficacement le stress et d'augmenter le bien-être des vacanciers. Tout ce que recherchent les salariés pendant leurs précieuses semaines de congés payés. L'opposition au milieu urbain permet à la campagne et aux environnements naturels de provoquer d'importants bienfaits sur le repos des vacanciers.

Cela s'explique notamment par la forte prédominance de vert dans ces environnements. Les paysages verts offrent un cadre apaisant car il envoie des signaux de sécurité au corps. De fait, le cerveau humain baisse la garde et se repose plus facilement. Et c'est tout ce qui compte pendant les vacances.