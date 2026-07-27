Tailler votre haie maintenant peut vous coûter 750 euros d'amende : voici la date à laquelle le faire

Tailler sa haie en été peut être une mauvaise idée. Voici comment s'assurer de ne pas enfreindre la loi.

Le beau temps, quand il n'est pas caniculaire, peut souvent envie de passer du temps dehors, et de jardiner. Par exemple, tailler sa haie. Mais cette activité ne peut pas se pratiquer n'importe quand. Les agriculteurs ont par exemple l'interdiction stricte d'élaguer leurs haies entre le 16 mars et le 15 août. Respecter cette interdiction est essentiel dans le cadre du respect de la Politique Agricole Commune (PAC). Enfreindre cette règle peut entraîner une réduction des aides de 1 à 5% ainsi que d'éventuelles poursuites pénales.

Mais pourquoi ? La raison est simple : la protection des oiseaux. Cette période correspond au moment où la majorité des espèces se reproduisent. De fait, la présence de nids dans les haies est fréquente. Et la destruction d'un nid d'une espèce protégée est répréhensible. L'article L.411-1 du Code de l'environnement l'évoque clairement. Les sanctions, prévues par l'article L. 415-3 peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Et pour les particuliers ? Même si vous n'êtes pas agriculteur, vous avez des règles à respecter pour tailler votre haie. Selon les départements et les communes, un arrêté préfectoral ou municipal peut interdire l'élagage des haies. Renseignez-vous près de chez vous : les périodes de restrictions sont très souvent au printemps et en été. L'objectif est toujours de protéger la reproduction des oiseaux.

Tailler sa haie alors qu'un arrêté l'interdit peut être puni. Vous pouvez être sanctionné par une amende forfaitaire de 135 euros pouvant être majorée jusqu'à 750 euros. Comme pour les agriculteurs, la destruction ou l'altération du nid ou des œufs d'une espèce d'oiseaux protégée peut être sanctionnée par 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Mais comment s'assurer de faire les choses dans les règles ? La première étape est de vérifier qu'aucun arrêté restrictif n'a été pris dans votre région. En l'absence de texte contraire, vous êtes libre de tailler votre haie quand bon vous semble. Toutefois, rien n'empêche de vérifier préalablement si aucun oiseau n'habite dans vos haies.

D'une manière générale, il est recommandé d'attendre le 1er septembre pour se lancer dans l'élagage. À cette date, les oisillons ont quitté le nid, même après les couvées les plus tardives du mois d'août. En plus de protéger les oiseaux, vous protégerez également votre haie car le feuillage interne ne sera pas exposé aux rayons les plus chauds de l'été. L'automne demeure la saison idéale pour tailler vos haies. De quoi se reposer cet été, sans avoir le sentiment de procrastiner.