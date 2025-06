Gemini CLI : Google dévoile un agent de code autonome entièrement gratuit

Gemini CLI s'impose comme une sérieuse alternative à Claude Code d'Anthropic et Codex CLI d'OpenAI.

Encore un agent de code, mais signé Google cette fois-ci. Google CLI, présenté ce mercredi 25 juin, est précisément un agent de code autonome intégré dans la console, disponible sous Windows, Linux et Mac. Il est la réponse directe de Google à Codex CLI et Claude Code. Surtout, il est entièrement gratuit.

Edition de code, exécution de commandes…

Disponible en open source, Gemini CLI peut cloner des dépôts, créer des projets, déployer des applications et générer du code, sans réclamer de connaissances techniques approfondies. Il s'utilise directement depuis le terminal de l'appareil (comme son nom l'indique). Gemini CLI permet notamment de créer des branches Git, générer des pull requests, et même déboguer automatiquement du code. L'outil peut analyser des bases de code entières, comprendre les dépendances, et proposer des améliorations contextualisées.

Mais Gemini CLI ne se limite pas au terminal. L'agent peut être invoqué depuis Slack ou Microsoft Teams mais également depuis Gemini Code Assist dans Visual Studio Code. Le but est de rendre Gemini CLI accessible dans l'ensemble des applications utilisées par les développeurs. Enfin, son intégration native de Gemini 2.5 Pro et sa fenêtre de contexte de 1 million de tokens lui permet de comprendre et analyser de très grandes bases de code.

Un agent pour les développeurs mais pas que

Google ne veut pas cantonner Gemini CLI aux monde du code. Grâce au MCP, l'outil peut devenir une plateforme de création multimédia puissante. Lors d'une présentation devant plusieurs dizaines de journalistes, Google a démontré la capacité de Gemini CLI à générer des contenus créatifs complexes, comme une vidéo de chat voyageant en Australie. En utilisant les API natives de Google avec les modèles de génération visuels (Veo, Imagen…), l'assistant peut désormais produire des contenus visuels et audiovisuels sur simple commande.

Les entrepreneurs, marketeurs, créateurs de contenu et professionnels de divers secteurs peuvent utiliser l'outil pour générer des supports de communication, des présentations, des supports marketing, voire des contenus éditoriaux, précise Google.

Le vrai point fort de Gemini CLI

Google frappe fort avec sa politique de tarification. Contrairement à ses concurrents qui facturent souvent plusieurs dizaines, voire centaines de dollars par mois, Google propose son assistant entièrement gratuit. Les développeurs indépendants, étudiants, freelances et professionnels pourront utiliser Gemini CLI sans limite financière, avec jusqu'à 1 000 requêtes quotidiennes offertes (avec un maximum de 60 requêtes par heure). Un volume calculé sur la base des usages internes de Google doublé pour garantir une utilisation pratiquement illimitée.

© Google

Gemini CLI est accessible à tous ce 25 juin. Seule condition requise : posséder un compte Google. Pour les entreprises nécessitant des configurations spécifiques, Google propose également l'utilisation de clés API Vertex, offrant des options de gouvernance et de déploiement avancées. En interne, l'utilisation de Gemini CLI double chaque semaine parmi les ingénieurs de Google.

En proposant un outil gratuit, open source, multiplateforme et particulièrement puissant, Google défie directement ses concurrents dans l'IA, OpenAI et Anthropic. La firme de Moutain View frappe donc, encore, un grand coup et affirme clairement son ambition : devenir un acteur incontournable de l'intelligence artificielle pour les développeurs.