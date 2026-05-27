Agirc-Arrco : les familles des retraités et des salariés oublient de réclamer ces aides à la caisse de retraite

La caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco propose une aide aux familles des retraités. Les proches des salariés affiliés à ce régime de retraite peuvent également y prétendre.

Perdre un proche est une épreuve non seulement douloureuse mais parfois très coûteuse Selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2019, les frais d'obsèques s'élèvent en moyenne à 3 350 euros pour une inhumation et à 3 609 euros pour une crémation. Le ministère de l'Économie indique que les montants peuvent même atteindre jusqu'à 6 500 euros selon les services funéraires sollicités.

Beaucoup de familles l'ignorent, mais elles peuvent réclamer des aides afin de financer les obsèques de leur proche décédé. C'est le cas de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et de la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco dédiée aux salariés du secteur privé.

La CPAM verse par exemple un capital décès au conjoint, aux enfants ou encore aux parents du défunt. Pour que les héritiers puissent prétendre au capital décès, le défunt devait remplir certaines conditions durant les 3 mois précédant sa mort. Il devait être salarié, travailleur indépendant, travailleur indépendant à la retraite, percevoir une allocation chômage versée par France Travail, ou encore être titulaire d'une pension d'invalidité versée suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (avec une incapacité physique d'au moins 66,66%).

Les montants du capital décès varient selon le profil du défunt. Pour un ancien salarié, le montant s'élève à 4 009 euros depuis le 1ᵉʳ avril 2026. Les anciens travailleurs indépendants non retraités peuvent prétendre à une somme plus importante, qui peut atteindre 9 612 euros en 2026. Pour un ancien travailleur indépendant à la retraite, le capital décès grimpe à 3 844,80 euros en 2026. Autre avantage, le montant du capital décès bénéficie d'une exonération totale d'impôts. Il n'est pas non plus soumis aux prélèvements sociaux comme la CSG, la CRDS ou aux cotisations de sécurité sociale.

Au-delà de la CPAM, l'Agirc-Arrco peut également prendre en charge une partie des frais d'obsèques de ses affiliés. La caisse de retraite peut notamment rembourser certaines dépenses liées aux obsèques : frais d'inhumation ou de crémation, acquisition d'une concession dans un cimetière, achat de fleurs, etc. Les personnes éligibles à ce remboursement de l'Agirc-Arrco sont les conjoints, les descendants et les ascendants du défunt. Dans le cas où la personne décédée n'avait pas de famille, un ami qui a réglé les frais d'obsèques peut également demander un remboursement. L'aide de l'Agirc-Arrco est accessible uniquement si le défunt a été affilié à cette caisse de retraite complémentaire : peu importe qu'il ait été salarié, au chômage ou retraité au moment de sa mort.

Les bénéficiaires potentiels doivent effectuer eux-mêmes la démarche de demande auprès de la caisse de retraite complémentaire dont dépendait leur proche décédé. Le dossier doit être adressé au service "Écoute, conseil et orientation" de cette caisse. Les documents indispensables à fournir sont l'acte de décès du défunt délivré par la mairie, la facture d'obsèques acquittée portant la mention "payée" avec le mode de règlement et la date, un justificatif d'identité du demandeur tel qu'une carte nationale d'identité ou un passeport et un relevé d'identité bancaire pour le virement de l'aide.

Si la demande est acceptée, le demandeur recevra l'aide directement sur son compte bancaire dans un délai de 4 à 8 semaines. Néanmoins, le remboursement de l'Agirc-Arrco est plafonné. La caisse de retraite complémentaire ne verse jamais plus de 2 286 euros par défunt.