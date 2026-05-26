Voici la région française dans laquelle les salariés ont le plus besoin de vacances et ce n'est pas l'Ile de France

Une nouvelle étude nous éclaire sur les salariés français en manque de congés. Et le résultat n'est pas celui auquel on pense.

Tout le monde les attend mais certains trépignent davantage que d'autres. Il est ici question des vacances, périodes où les salariés peuvent troquer le train-train quotidien contre des journées dédiées aux loisirs et au repos. Semaines en famille pour certains, voyage à l'autre bout du monde pour d'autres : les travailleurs n'ont pas tous la même manière de profiter de leurs congés payés. Seul dénominateur commun : ils attendent toujours ces jours avec impatience.

Une nouvelle étude publiée par la compagnie aérienne islandaise Icelandair s'est posée la question de savoir quelles sont les régions dans lesquelles les vacances se font le plus attendre. Pour ce faire, les recherches en ligne des différentes régions françaises ont été analysées. Les requêtes liées au stress, à la fatigue, au besoin d'évasion, à l'ennui et au soleil ont permis de créer un score de besoin de vacances. L'analyse évalue ensuite le type de séjour le plus adapté parmi 4 propositions : repos, aventure, nature et soleil.

Commençons d'abord par les régions qui souhaitent le plus de repos pendant leurs congés. Ici, une région domine très nettement les autres et il s'agit de l'Occitanie avec 785 recherches de repos en ligne pour 100 000 habitants. C'est plus de 5 fois supérieur à l'Île-de-France qui arrive en seconde position avec 141 requêtes. Les Hauts-de-France complètent le podium avec 97 recherches, juste devant le Grand Est (94) et la Bretagne (92).

A l'inverse, la Corse affiche le nombre de recherches liées au repos le plus faible avec 41 requêtes. La Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie ferment le classement.

Niveau aventure, l'Occitanie écrase de nouveau la concurrence avec plus de 15 000 requêtes pour 100 000 habitants, loin devant l'Île-de-France et ses 2740 recherches. En revanche, la région Auvergne-Rhône-Alpes arrive cette fois en troisième position devant la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine également demandeuses d'aventure. Le Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté ferment la marche.

Quid des vacances "nature" ? Jamais 2 sans 3 alors c'est de nouveau la région Occitanie qui écrase les autres régions françaises devant l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA. Avec 6 232 requêtes pour 100 000 habitants, l'Occitanie a plus de recherches que toutes les autres régions réunies. La Corse et les Hauts-de-France sont bons derniers de cet indicateur.

Enfin, ultime critère, la quête de soleil. Un classement dominé une nouvelle fois par… l'Occitanie qui devance la Corse. Les 2 régions sont pourtant parmi les plus ensoleillées du territoire français. La Bretagne et la région PACA sont également dans les premières places d'un classement qui voit le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté dans les dernières places. Concrètement, les Français qui ont du soleil au quotidien veulent le conserver en vacances. Les autres peuvent s'en passer.

Après analyse des 4 critères, place au classement général et vous l'aurez compris, l'Occitanie est de loin la région qui a le plus besoin de vacances devant la Corse et l'Île-de-France. Cela s'explique par de hauts niveaux de stress et de fatigue selon l'étude. Le top 5 est complété par la Bretagne et les Hauts-de-France pourtant très prisés des vacanciers. Enfin, les habitants de la région PACA sont de loin ceux qui ont le moins besoin de vacances.