OpenAI dégaine GPT-5, un modèle unifié pour remplacer toute sa gamme

OpenAI unifie sa gamme de modèle avec GPT-5, accessible à tous les utilisateurs ChatGPT. Le nouveau modèle promet des performances accrues en code et raisonnement.

OpenAI promettait de longue date d'unifier sa gamme d'IA, c'est chose faite. La scale-up américaine dévoile ce jeudi 7 aout GPT-5, son meilleur modèle à ce jour, pour les tâches d'écriture, de code, ou encore de raisonnement. La nouvelle famille promet également moins d'hallucinations et une meilleure précision. Le modèle est disponible dans ChatGPT pour tous les utilisateurs et via l'API pour les développeurs.

Une nouvelle philosophie de modèle

GPT-5 rompt avec l'approche fragmentée d'OpenAI qui proposait jusqu'alors différents modèles selon les cas d'usage. Fini le choix entre GPT-4o pour la rapidité, o3 pour le raisonnement complexe ou les modèles spécialisés selon les tâches. Le nouveau système intègre l'ensemble de ces capacités dans une expérience unifiée qui sélectionne automatiquement la meilleure approche selon le contexte de la requête utilisateur.

Une nouvelle philosophie du "modèle unique" qui s'accompagne d'une évolution dans la gestion des contenus "sensibles". Plutôt que de refuser catégoriquement certaines demandes ou d'y répondre sans nuance, GPT-5 va maintenant adopter une approche graduée baptisée "générations sûres". Le modèle fournit la réponse la plus utile possible dans les limites de sécurité établies, en explicitant clairement les raisons de ses éventuelles restrictions. En clair, le modèle ne devrait jamais refuser de répondre à vos demande, les guardrails étant directement intégrées dans le modèle.

GPT-5 décliné en quatre versions

SI GPT-5 adopte une approche unifiée, OpenAI propose toutefois quatre versions différentes du modèle, chacune étant adaptée aux besoins de latence et de coût. Le modèle principal, GPT-5, intègre les capacités de raisonnement avancées de la série o3, les fonctionnalités multimodales de GPT-4o et de nouvelles compétences agentiques pour l'exécution de tâches multi-étapes. GPT-5 mini et GPT-5 nano offrent des alternatives plus légères pour les applications nécessitant des temps de réponse réduits.

Enfin, GPT-5 Pro se positionne à l'opposé avec un raisonnement étendu, offrant des réponses plus fiables et détaillées grâce à un temps de traitement allongé, sur le modèle des capacités de la série o3. L'entreprise introduit également pour les développeurs un contrôle de "l'effort de raisonnement", permettant de basculer entre des réponses rapides et des analyses approfondies selon les besoins. La fenêtre de contexte s'étend à 256 000 tokens, contre 200 000 pour GPT-4o. On reste toutefois bien en dessous du million de tokens des modèles Gemini.

OpenAI présente GPT-5 comme son "meilleur modèle de code" et un "vrai copilote de développement" capable de prendre en charge des implémentations complexes sur de larges bases de code. GPT-5 établit de nouveaux records sur les benchmarks de référence SWE-Bench (programmation agentique) , SWE-Lancer (évaluation de la précision du code généré) et Aider Polyglot (capacité multi-langage du modèle). Le modèle parvient à exploiter encore d'avantage les outils à sa disposition. Il pourrait devenir ainsi un modèle de choix pour la développement agentique semi-autonome. Les équipes de la banque espagnole BBVA, qui ont pu tester le modèle en avant-première, font état d'une vitesse doublée par rapport aux modèles précédents sur le code.

GPT-5... moins cher que GPT-4o

Qui dit nouveau modèle dit également gain d'efficacité. Grâce à une meilleure optimisation, OpenAI propose GPT-5 à un tarif plus abordable que GPT-4o alors que le modèle est plus "intelligent". GPT-5 s'affiche à 1,25 dollar par million de tokens en entrée contre 2.50 dollars pour GPT-4o et 10 dollars en sortie (comme GPT-4o). Les prix pour les versions Pro, Mini et Nano ne sont pas encore communiqués.

Enfin, dans ChatGPT, OpenAI démocratise l'accès à GPT-5 en l'ouvrant immédiatement à tous les utilisateurs de ChatGPT, y compris les comptes gratuits. Les utilisateurs gratuits vont ainsi pouvoir bénéficier pour la première fois d'un accès direct à un modèle de raisonnement. De quoi alimenter la croissance d'OpenAI qui revendique près de 700 millions d'utilisateurs actifs cette semaine, confortant sa position dominante sur le secteur de l'IA générative.