Opcode pour Claude Code : deux atouts majeurs pour les développeurs

Opcode démocratise l'accès à Claude Code avec une interface graphique accessible. L'outil permet en outre de créer des agents de code s'exécutant en toute autonomie.

Enfin une interface plus claire pour Claude Code. Développé par la communauté open source, Opcode offre une interface graphique efficace pour l'agent de code d'Anthropic. Mieux encore, le logiciel donne la possibilité de créer des agents de code automatisé en parallèle. L'application, disponible uniquement sur macOS, est une alternative véritablement crédible à l'utilisation en console de Claude Code. Gage de sérieux, le compte officiel d'Anthropic a participé à la rédaction du code (deux commits).

Une alternative simple à la console

Opcode ne nécessite aucune dépendance particulière si ce n'est (évidemment) Node et Claude Code. L'application arrive sur macOS déjà packagée sans nécessiter de la compiler depuis les sources. Une fois ouverte, l'application offre une gestion projet par projet. Mais le plus intéressant reste la facilité et la densité des configurations. Il est ainsi possible de gérer directement depuis l'interface, les permissions pour Claude Code. L'ensemble des règles qui autorisent Claude Code à utiliser un outil peuvent être définies rapidement. Inutile de les préciser à la main dans le fichier de configuration de Claude Code, Opcode le fait pour vous.

Configuration des permissions Claude Code. © Capture d'écran / JDN

Opcode permet également de configurer les variables d'environnement ainsi que des Hooks, qui permettent d'exécuter une commande donnée après une action menée par Claude Code. Ils peuvent être configurés, avant ou après l'appel d'outil, pendant une notification (quand Claude Code a besoin de votre validation ou d'une précision) ou encore après la fin de la dernière requête. Par exemple, si vous voulez qu'après chaque génération de code par Claude Code, Opcode lance automatiquement un "npm run lint" pour vérifier la qualité du code produit. Ou que pour chaque demande d'assistance, Claude Code vous envoie un SMS.

Tout aussi futé pour gagner du temps, Opcode permet de créer des raccourcis personnalisés (/commande) avec des instructions prédéfinies.

Des agents parallélisés

Pour faire appel à Claude Code via opcode, deux solutions : utiliser la fenêtre de chat basique mais fonctionnelle ou utiliser des agents parallélisés. La fenêtre de chat promet une utilisation proche de la version CLI tout en disposant d'un affichage beaucoup plus clair, notamment pour les non-initiés. L'utilisation est basique, il faut envoyer un prompt et attendre la réponse de l'IA. opcode permet de configurer deux paramètres essentiels : le modèle utilisé (Claude 4 Opus ou Claude 4 Sonnet) et le niveau de raisonnement (automatique, basique, hard, harder et ultrathink). Le tout permet d'arbitrer rapidement entre performance et coût.

Exécution standard de Claude Code en mode chat, visuellement plus attrayant qu'en CLI. © Capture d'écran / JDN

Comment créer son agent Opcode ?

Mais l'utilisation la plus intelligente d'Opcode consiste à configurer des agents Claude Code dédiés à une seule tâche. Dans Opcode, l'agent est une instance indépendante de Claude Code configurée pour répondre à un seul cas d'usage. Le but est d'optimiser le temps et éviter d'attendre chaque retour de Claude Code pour avancer. Le plus utile est donc de confier des missions simples de développement à l'agent. Par exemple, un agent peut être chargé uniquement de générer du code, un autre de rédiger les tests unitaires, et un troisième de produire la documentation technique.

Pour créer un agent, rien n'est plus simple. Cliquez sur l'icône en forme de robot et ensuite sur "create new agent." Il faudra alors configurer le nom, l'icône, le modèle à utiliser, la tâche principale à réaliser (en langage naturel) et le prompt system. C'est dans ce dernier élément qu'il faut indiquer l'ensemble des instructions pour votre agent.

Configuration de notre agent de revue de code. © Capture d'écran / JDN

L'agent peut ensuite être utilisé à n'importe quel moment dans le projet. Il devient alors possible d'optimiser son temps en utilisant plusieurs agents en même temps sur le même projet. Par exemple, pendant qu'un agent fait la revue de code, un autre agent peut rédiger la documentation et enfin un dernier peut réaliser les tests unitaires.

Une seule véritable limitation

Opcode démocratise véritablement l'accès à Claude Code en proposant une interface graphique intuitive, particulièrement appréciable pour les développeurs encore peu familiers avec l'utilisation en ligne de commande (ils sont encore nombreux). Le véritable intérêt réside toutefois dans sa capacité à créer des agents parallélisés. Plutôt que d'attendre séquentiellement chaque action de Claude Code, il devient possible de faire travailler simultanément plusieurs agents spécialisés.

Seul regret : l'impossibilité de chaîner nativement les agents entre eux. Une fonctionnalité de pipeline automatisé, où la sortie d'un agent alimenterait directement l'entrée du suivant, serait un atout majeur. L'approche du "swarm agentic", qui permet aux agents de collaborer de manière autonome, pourrait bien optimiser, encore un peu plus, la productivité des développeurs. Plusieurs frameworks autour de Claude Code commencent à émerger en ce sens (nous y reviendrons prochainement) mais Opcode ne semble pas encore avoir pris le pas.