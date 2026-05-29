Un virement de 466 euros arrive sur le compte en banque de 3 millions de familles : certains parents doivent le réclamer à la CAF

La Caisse d'allocations familiales (CAF) prépare un virement dont le montant varie entre 427 et 466 euros. 3 millions de foyers peuvent toucher cette allocation mais certains parents doivent la réclamer avant le 31 juillet.

La rentrée scolaire est toujours synonyme de dépenses pour les parents : nouveau cartable, nouvelle trousse, nouveaux cahiers, etc. Une série de factures qui tombe bien souvent au moment où les comptes en banque ont souffert des vacances estivales. Néanmoins, c'est à cette période-là qu'une bonne surprise va venir se glisser sur le compte bancaire de 3 millions de familles. Les parents concernés recevront le 20 août prochain un virement dont le montant oscille entre 427 et 466 euros.

Ce versement tombera donc quelques jours seulement avant la rentrée des classes prévue le mardi 1ᵉʳ septembre 2026. De quoi financer les fournitures des enfants scolarisés. Cette aide dédiée aux familles est l'allocation de rentrée scolaire (ARS), distribuée tous les ans par la Caisse d'allocations familiales (CAF). Toutefois, certaines familles qui ne perçoivent habituellement aucune aide de la CAF peuvent quand même prétendre à l'ARS.

Autre bonne nouvelle, davantage de foyers vont pouvoir profiter de l'ARS en 2026. Car les seuils de revenus que les parents doivent obligatoirement respecter pour bénéficier de cette allocation exceptionnelle ont été relevés cette année. Des plafonds qui varient selon le nombre d'enfants à charge au sein du foyer.

Dans les faits, une famille ne comptant qu'un seul enfant à charge peut désormais prétendre à l'ARS si son revenu net imposable de l'année 2024 (inscrit sur l'avis d'imposition de 2025) est inférieur ou égal à 28 956 euros. Pour un foyer avec deux enfants, ce plafond grimpe à 35 638 euros, tandis qu'il atteint 42 320 euros pour trois enfants à charge. Si les parents ont quatre enfants, leur revenu net imposable ne doit pas dépasser 49 002 euros. Au-delà de quatre enfants, le seuil de revenu à respecter est automatiquement augmenté de 6 682 euros pour chaque enfant supplémentaire.

Parallèlement, les montants versés par la CAF aux bénéficiaires de l'ARS ont également été revalorisés en 2026. Les sommes qui arriveront sur les comptes en banque des personnes éligibles sont plus élevées de 0,8% par rapport à l'année dernière. Concrètement, les familles recevront 426,87 euros pour chaque enfant scolarisé âgé de 6 à 10 ans, tranche d'âge correspondant généralement aux élèves de l'école élémentaire. Ce montant s'élève à 450,41 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, période qui englobe principalement le cycle du collège. Les lycéens âgés de 15 à 18 ans ouvrent droit au versement le plus important, soit 466,02 euros.

Ainsi, les parents bénéficieront cette année d'un virement bancaire si leurs enfants sont nés entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020 inclus. Cependant, pour toucher l'ARS, les parents doivent parfois accomplir certaines démarches administratives en amont. Ces obligations diffèrent selon l'âge et le parcours scolaire de l'enfant.

Les parents d'adolescents âgés de 16 à 18 ans doivent impérativement compléter un formulaire certifiant que leur enfant poursuit effectivement sa scolarité à la rentrée 2026. Pour cela, ils peuvent récupérer un certificat de scolarité directement auprès de l'établissement scolaire fréquenté par leur enfant.

Les familles dont l'enfant fait son entrée en classe de CP se retrouvent dans une configuration particulière. N'ayant jamais bénéficié de l'ARS auparavant, ces familles doivent effectuer une première demande en téléchargeant un formulaire dédié sur le portail caf.fr. Elles doivent se rendre dans la rubrique "Les services en ligne", puis cliquer sur "Faire une demande de prestation" avant de sélectionner l'onglet "Allocation de rentrée scolaire". Une fois le document rempli dans son intégralité, celui-ci doit être transmis à la CAF, au plus tard le 31 juillet 2026.