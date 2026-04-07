Workspace Studio: on a testé l'outil d'automatisation IA de Google lancé en catimini

Workspace Studio permet de créer des agents IA capables d'automatiser des tâches quotidiennes dans Gmail, Drive, Sheets ou Agenda, le tout en langage naturel grâce à Gemini.

C'est une solution complètement passée sous les radars médiatiques. Depuis le 19 mars, les utilisateurs de la suite Google Workspace ont un nouvel outil d'automatisation IA à leur disposition : Google Workspace Studio. L'outil permet de créer, gérer et partager des automatisations et routines en utilisant Gemini avec les principales applications de la suite Google Workspace. Il devient ainsi possible de créer des scénarios divers et variés pour automatiser intelligemment des cas d'usage récurrents. En somme, une vraie suite agentique proactive, assez simple d'utilisation.

Une suite agentique dédiée aux outils Google Workspace

Développée par l’équipe technique de Google Workspace Ecosystem, Workspace Studio repose sur un principe simple : l'utilisateur décrit en langage naturel ce qu'il souhaite automatiser, et Gemini se charge de construire l'agent correspondant. Contrairement aux outils d'automatisation traditionnels (N8N, Zapier, IFTTT…) qui exigent la maîtrise de règles assez rigides ou des compétences en programmation, Studio s'appuie sur les capacités de raisonnement et de compréhension multimodale de Gemini pour créer des flux intelligents capables de s'adapter au contexte. Aucune ligne de code n'est requise mais les utilisateurs les plus techniques peuvent toutefois configurer les agents via Apps Script (pas encore possible en France, selon nos tests).

© Capture d'écran / JDN

L'outil s'intègre nativement aux principales applications de la suite Google Workspace : Gmail, Google Drive, Google Chat, Google Agenda, Sheets ou encore Docs. Les agents créés dans Studio peuvent ainsi opérer entre les applications, en exploitant le contexte complet de l'environnement de travail de l'utilisateur. Au-delà de l'écosystème Google, Studio propose des connecteurs tiers (Asana, Jira, Mailchimp ou Salesforce). L'activité des agents est consultable directement depuis un panneau latéral à côté de Gemini dans les applications Google.

Comment créer un agent Workspace Studio ?

La plateforme est accessible depuis studio.workspace.google.com. Il existe deux possibilités pour créer vos workflows agentiques : décrire votre tâche en langage naturel et laisser Gemini définir le workflow, ou créer de zéro un flux avec des modules. La solution que nous vous recommandons consiste à décrire votre cas d'usage en langage naturel, laisser Gemini créer les différents workflows, et seulement après configurer et affiner les processus.

Pour le test, nous souhaitons par exemple créer un workflow qui permet, dès qu'un email est reçu, de le faire analyser par Gemini pour en comprendre le contexte. Le mail doit ensuite être classifié avec une étiquette : URGENT, PAS URGENT, COMMERCIAL, PERSONNEL… Une sorte de labeling, mais intelligent. Une fois cette étiquette apposée, Gemini doit proposer un brouillon de réponse personnalisé, calqué sur ce que nous aurions répondu dans le cas d'un mail similaire. Pour cela, Gemini doit apprendre de nos courriels envoyés précédents. Une demande un peu complexe, on vous l'accorde.

L'interface de Google Workspace Studio. © Capture d'écran / JDN

Nous donnons le prompt suivant à l’IA :

“Déclencheur : A chaque nouvel email reçu dans Gmail. Etape 1 — Classification automatique Analyse le contenu, l'objet, l'expéditeur et les pièces jointes de l'email reçu. Applique une seule étiquette parmi les suivantes : URGENT : demande explicite d'action rapide, deadline mentionnée sous 24-48h, mots-clés type "urgent", "ASAP", "critique", "bloquant" COMMERCIAL : prospection, offre promotionnelle, proposition commerciale, devis, partenariat SERVICE : demande de support, réclamation, ticket, bug, assistance technique PERSONNEL : message d'un contact personnel, invitation non professionnelle, échange informel NEWSLETTER : envoi automatisé, digest, veille, mailing list, "se désabonner" présent dans le footer En cas d'ambiguïté entre deux catégories, privilégie celle qui implique une action (ex : un email commercial urgent → URGENT). Etape 2 — Détection du besoin de réponse Détermine si l'email appelle une réponse de ma part. Critères : question directe posée, demande d'action, relance, invitation nécessitant une confirmation. Ne pas répondre aux newsletters, aux emails purement informatifs ni aux messages "no-reply". Etape 3 — Génération de brouillon Si une réponse est nécessaire, génère un brouillon dans Gmail. Pour calibrer le ton et le style : Analyse mes 50 derniers emails envoyés pour en déduire mon style d'écriture (niveau de formalité, formules de politesse, longueur moyenne, signature) Adapte le registre au contexte : plus formel pour un email étiqueté SERVICE ou COMMERCIAL, plus direct pour URGENT, plus libre pour PERSONNEL Le brouillon doit être complet et prêt à envoyer, mais reste en brouillon pour relecture Contraintes globales : Ne jamais envoyer automatiquement un email, toujours laisser en brouillon Langue de réponse = langue de l'email reçu Si l'email contient des pièces jointes, les mentionner dans le brouillon ("J'ai bien reçu le document joint…")“ Une fois le prompt envoyé, Gemini génère un workflow en 8 étapes qui reprend l'intégralité de notre cahier des charges. Le flux se déclenche à chaque nouvel email reçu (étape 1), puis fait appel à Gemini pour analyser le contenu du message (étape 2). L'étape 3 extrait les informations clés (expéditeur, objet, tonalité), avant que l'étape 4 n'applique automatiquement des étiquettes. L'étape 5 prend ensuite une décision : le mail nécessite-t-il une réponse ? Si oui (étape 6), Gemini est de nouveau sollicité pour générer un brouillon de réponse adapté au ton et au contexte (étape 7), qui est ensuite enregistré comme brouillon Gmail prêt à être relu (étape 8). Le workflow, une fois activé, tourne en continu.

Résultat ? Ça fonctionne. Sur une vingtaine de mails reçus pendant notre phase de test, le tri par étiquettes s'est révélé pertinent : les newsletters ont bien été identifiées comme telles, les mails commerciaux correctement séparés des échanges personnels, et les deux messages réellement urgents ont été flaggés sans faux positif. Côté brouillons, la qualité est au rendez-vous. Gemini produit des réponses cohérentes avec le contexte du mail reçu, dans un registre qui colle assez fidèlement au ton de nos échanges passés. On a évidemment dû retoucher quelques formulations avant envoi, mais l'essentiel du travail de rédaction était déjà fait.

Notre workflow pour le labeling et la génération de réponses aux mails. © Capture d’écran / JDN

Des cas d’usages taillés pour les entreprises

Workspace Studio ouvre la porte à de nombreux scénarios de productivité individuelle. Il est par exemple possible de créer un agent qui résume automatiquement les pièces jointes reçues dans Gmail et envoie une synthèse dans Google Chat, évitant ainsi d'ouvrir chaque PDF ou document un par un. Autre cas concret : la gestion d'agenda intelligente. Dès qu'un email contient une proposition de rendez-vous, Gemini peut créer automatiquement un événement brouillon dans Google Agenda avec les informations extraites du message. On peut également imaginer un flux de veille sur un dossier Drive partagé, qui déclenche une alerte dans Chat dès qu'un nouveau document y est déposé par un utilisateur.

Côté collaboration d'équipe, les possibilités sont tout aussi intéressantes. Un workflow d'onboarding peut par exemple envoyer automatiquement un kit de bienvenue (documents Drive, liens vers des Sheets de référence, agenda d'intégration) dès qu'un nouveau membre est ajouté à un espace Google Chat. Enfin, par exemple pour du reporting, un agent peut compiler chaque vendredi les données d'un Google Sheets, générer un résumé dans un Doc et le partager dans le canal de l'équipe.

Google Workspace Studio est passé largement inaperçu lors de son lancement, et c'est dommage. Pour les entreprises qui traitent des volumes massifs de données, l'outil peut représenter un vrai changement de paradigme. Bien configuré, un seul workflow remplace des heures de tri, de classification et de rédaction manuelle. Reste toutefois une inconnue : le niveau d'engagement de Google sur ce projet. Le peu de communication autour du lancement et le positionnement discret de la plateforme donnent davantage l'impression d'un side project porté par une équipe interne que d'un service stratégique assumé. Si Google décide de muscler Workspace Studio, l'outil pourrait devenir un pilier de la productivité pour les utilisateurs Workspace. Mais il peut aussi décider de l'abandonner…