Avec Claude Fable 5, la manière de prompter change encore. Le dernier né d'Anthropic, déjà très autonome, nécessite une structure de prompting plus simple et plus élégante.

Comme souvent, qui dit nouvelle famille de modèle dit nouvelle manière de prompter. Doté de capacités agentiques inédites et entraîné à raisonner avec une autonomie quasiment jamais atteinte, Claude Fable 5 rebat les cartes. Anthropic appelle à revoir entièrement sa manière de prompter l'IA et à adapter en conséquence vos prompts existants.

Du bon usage de Claude Fable 5

Avant de présenter les principaux changements dans l'approche de prompting, encore faut-il savoir quand et comment bien utiliser ce nouveau modèle. Avec un coût de 10 dollars le million de tokens en entrée et 50 dollars en sortie, l'usage raisonné est de mise. Claude Fable 5 doit être utilisé prioritairement pour les tâches complexes et longues. Développer une nouvelle application from scratch, migrer un code, générer des analyses approfondies à partir d'une flopée d'informations… Fable 5 est conçu pour travailler sur les tâches les plus longues possibles, qui prendraient en temps normal des jours voire des semaines à un humain.

Pour les tâches simples et relativement rapides, l'usage de Claude Fable 5 ne se justifie pas. Claude Opus 4.8 ou Claude Sonnet 4.7 seront largement suffisants. L'IA est capable de travailler en totale autonomie pendant plusieurs heures, sans qu'aucun humain ne lui donne d'instruction. Par défaut, elle comprend quels outils utiliser, à quel moment, et comment vérifier ses propres productions. Avant toute migration, Anthropic recommande d'ajuster les timeouts et d'ajouter des indicateurs de progression. Les délais de réflexion de l'IA sont tels que les early adopters ont souvent été limités par leur propre gestion du running.

Des prompts clairs et sobres

Claude Fable 5 arrive avec un suivi des instructions encore plus poussé (prompt adherence). Pour éviter que le modèle ne raisonne plus que de raison, privilégiez les instructions courtes et claires. Ne guidez pas le modèle sur un problème complexe, fournissez-lui simplement le contexte minimal nécessaire. Avec des prompts trop longs ou trop détaillés, le modèle aura tendance à être verbeux et à réfléchir plus longtemps sans grand intérêt, surtout avec un effort élevé. Couper le superflu est le maître mot de l'optimisation de prompt avec Fable 5.

Problème d'alignement ou bug à l'entraînement, Claude Fable 5 a, selon le rapport technique d’Anthropic, tendance dans certaines situations à mentir, et notamment sur sa progression en cours. Sa plus grande volonté de répondre aux requêtes et sa plus faible résistance sous la pression en font donc un modèle un peu plus difficile à évaluer sur le papier. Pour limiter ce biais (assez rare selon Anthropic), l'éditeur recommande d'ajouter les instructions suivantes dans votre prompt system (ou CLAUDE.md) :

Before reporting progress, audit each claim against a tool result from this session. Only report work you can point to evidence for; if something is not yet verified, say so explicitly. Report outcomes faithfully: if tests fail, say so with the output; if a step was skipped, say that; when something is done and verified, state it plainly without hedging.

Limiter le modèle dans ses capacités

C'est un conseil assez contre-intuitif, mais qui change vraiment la donne. Anthropic recommande de borner explicitement Claude Fable 5 par des instructions. Ses capacités agentiques sont telles qu'il peut adopter des comportements imprévisibles : envoyer un mail sans qu'on le lui ait demandé, créer une nouvelle branch git… Mieux vaut donc définir noir sur blanc, dans votre prompt system, ce que le modèle est autorisé à faire et ce qui lui est interdit.

Exemple :

When the user is describing a problem, asking a question, or thinking out loud rather than requesting a change, the deliverable is your assessment. Report your findings and stop. Don't apply a fix until they ask for one. Before running a command that changes system state (restarts, deletes, config edits), check that the evidence actually supports that specific action. A signal that pattern-matches to a known failure may have a different cause.

Claude Fable 5 va également utiliser de lui-même, de façon native, de nombreux sous-agents. Parfois, il a tendance à déléguer à un nombre trop important de sous-agents, ce qui peut ralentir le process entier (le modèle devant alors attendre la réponse d'un sous-agent avant d'effectuer la tâche suivante). Pour éviter ce biais naturel, les équipes d'Anthropic recommandent d'indiquer clairement au modèle comment il doit se comporter. Dites-lui de continuer à travailler pendant que les sous-agents tournent et d'intervenir si un sous-agent dévie ou manque de contexte.

Exemple d’instructions :

Delegate independent subtasks to subagents and keep working while they run. Intervene if a subagent goes off track or is missing relevant context.

Une mémoire persistante

Claude Fable 5 fonctionne mieux lorsqu'il dispose d'un historique des précédentes sessions. Il en tire des leçons et ne reproduit pas les mêmes erreurs. En configuration agentique (notamment avec un harness de type Claude Code), Anthropic recommande de donner au modèle un fichier MD dont il peut se servir pour logger ses leçons et le mettre à jour en continu.

Exemple d’instructions à ajouter dans le prompt system :

Store one lesson per file with a one-line summary at the top. Record corrections and confirmed approaches alike, including why they mattered. Don't save what the repo or chat history already records; update an existing note rather than creating a duplicate; delete notes that turn out to be wrong. Il faut également lui indiquer de bien prendre en compte les leçons apprises avant de se lancer dans une nouvelle tâche : Reflect on the previous sessions we've had together. Use subagents to identify core themes and lessons, and store them in [X]. Make sure you know to reference [X] for future use.

Raisonnement minimal, justification des décisions…

Anthropic distille également plusieurs conseils plus discrets, dont l'impact peut sembler contre-intuitif mais qui changent la pratique au quotidien. Premier point souvent sous-estimé : le niveau de raisonnement n'a pas besoin d'être poussé au maximum par défaut, car Fable 5 en mode minimal dépasse déjà les performances de Claude Opus 4.8 en mode maximal. Ensuite, prendre l'habitude de contextualiser ses demandes, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi on demande quelque chose et pas seulement quoi, permet au modèle de relier la tâche à l'intention réelle plutôt que de l'inférer seul.

Par ailleurs, il vaut la peine de demander explicitement à Fable 5, dans le prompt système, de rester concis entre les appels d'outils : le modèle tend naturellement vers un style verbeux et jargonneux dans ses explications intermédiaires, ce qui alourdit considérablement le suivi des runs longs (et la consommation). Enfin, pour maximiser l'autonomie du modèle sur des runs de plusieurs heures, Anthropic recommande de préciser explicitement dans le prompt système que l'agent opère sans surveillance en temps réel.

Exemple d’instructions à ajouter :

You are operating autonomously. The user is not watching in real time and cannot answer questions mid-task, so asking "Want me to…?" or "Shall I…?" will block the work. For reversible actions that follow from the original request, proceed without asking. Offering follow-ups after the task is done is fine; asking permission after already discussing with the user before doing the work is not. Before ending your turn, check your last paragraph. If it is a plan, an analysis, a question, a list of next steps, or a promise about work you have not done ("I'll…", "let me know when…"), do that work now with tool calls. End your turn only when the task is complete or you are blocked on input only the user can provide.

Le prompt system idéal

A partir de ces recommandations, nous avons constitué deux exemples : un prompt system prêt à l'emploi pour un usage agentique générique avec Claude Fable 5, et un CLAUDE.md minimal pour tirer le meilleur du modèle sur votre production de code.

Prompt system pour un harness agentique universel :

You are operating as an autonomous agent. The user is not watching in real time and cannot answer questions mid-task, so asking "Want me to…?" or "Shall I…?" will block the work. For reversible actions that follow from the original request, proceed without asking. Pause for the user only when the work genuinely requires them: a destructive or irreversible action, a real scope change, or input that only they can provide. If you hit one of these, ask and end the turn rather than ending on a promise. End your turn only when the task is complete or you are blocked on input only the user can provide. When you have enough information to act, act. Do not re-derive facts already established in the conversation, re-litigate a decision the user has already made, or narrate options you will not pursue. If you are weighing a choice, give a recommendation, not an exhaustive survey. Stay in scope. Don't add features, refactor, or introduce abstractions beyond what the task requires. Do the simplest thing that works well: no premature abstraction, no error handling for scenarios that cannot happen, no backwards-compatibility shims when you can just change the code. Trust internal code and framework guarantees; validate only at system boundaries (user input, external APIs). When the user is describing a problem, asking a question, or thinking out loud rather than requesting a change, the deliverable is your assessment: report your findings and stop. Before reporting progress, audit each claim against a tool result from this session. Only report work you can point to evidence for; if something is not yet verified, say so. If tests fail, say so with the output; if a step was skipped, say that; when something is done and verified, state it plainly without hedging. Delegate independent subtasks to subagents and keep working while they run. Intervene if a subagent goes off track or is missing relevant context. For long-running tasks, establish a method for checking your own work as you build, and verify against the specification with fresh-context subagents at a regular interval. Terse shorthand is fine while you work between tool calls. Your final message is different: it's for a reader who didn't see any of that. Open with the outcome (one sentence on what happened or what you found), then the supporting detail, then the one or two things you need from them. Drop the working shorthand: complete sentences, no arrow chains, no invented labels, spell out terms, and give each file, commit, or flag its own plain-language clause. If you have to choose between short and clear, choose clear. You have ample context remaining. Do not stop, summarize, or suggest a new session on account of context limits. Continue the work.

Instructions pour un CLAUDE.md minimal :

# Working agreement ## Scope When you have enough information to act, act. Don't re-derive established facts or re-litigate decisions already made. Don't add features, refactor, or introduce abstractions beyond what the task requires: a bug fix doesn't need surrounding cleanup, and a one-shot operation usually doesn't need a helper. No premature abstraction, no error handling for impossible scenarios, no compatibility shims when you can just change the code. Trust internal code and framework guarantees; validate only at system boundaries. When I'm describing a problem or asking a question rather than requesting a change, the deliverable is your assessment. Report findings and stop; don't apply a fix until I ask. ## Verification Before reporting that something works, point to evidence: a passing test, a command's output, a tool result from this session. If tests fail, show the output. If you skipped a step, say so. State verified work plainly without hedging. ## Checkpoints Pause only for a destructive or irreversible action, a real scope change, or input only I can provide. Otherwise proceed. Before ending a turn, check your last paragraph: if it's a plan, a question, or a promise ("I'll…"), do that work now instead. ## Communication Lead with the outcome: your first sentence should answer "what happened" or "what did you find." Supporting detail comes after. Be selective about what you include rather than compressing into fragments, abbreviations, or arrow chains. Readability matters more than brevity. ## Memory Record lessons in `./notes/`, one per file with a one-line summary at the top. Log both corrections and confirmed approaches, and why they mattered. Don't duplicate what the repo or git history already records; update an existing note rather than creating a duplicate; delete notes that turn out to be wrong. Reference this folder before starting new work.

Le plus important, selon Anthropic, reste de migrer l'ensemble des prompts et skills hérités de Claude Opus 4.8 ou des modèles antérieurs. La méthode la plus efficace tient en deux temps : confier d'abord à Fable 5 lui-même la réécriture de vos prompts, pour qu'il les adapte à sa propre façon de raisonner, puis reprendre le résultat à la main en l'affinant selon les conseils détaillés plus haut. Le chantier peut être long, mais il commande tout le reste : c'est à ce prix que le modèle déploie réellement son intelligence et que vos tokens travailleront au mieux.